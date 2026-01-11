Noah Wyle le arrebata a Diego Luna el premio a mejor actor masculino en serie drama

Los Ángeles, Estados Unidos.-El actor estadounidense Noah Wyle ('The Pitt'), le arrebató este domingo al mexicano Diego Luna el Golden Globe en la categoría de mejor actor de serie de drama por su interpretación como Cassian Andor en la serie de Disney 'Andor'.

Wyle se impuso en esta terna a Mark Ruffalo ('Task'), Sterling Brown ('Paradise'), Gary Oldman ('Slow Horses') y Adam Scott ('Severance').

El actor estadounidense interpreta al Dr. Michael 'Robby' Robinavitch en el drama médico de HBO Max que se ambienta en un hospital ficticio de Pittsburgh, en el que además de atender casos de todo tipo, se entrena a residentes y estudiantes.

Este es el primer Globo de Oro que se embolsa el intérprete de 'The Pitt' en toda su trayectoria profesional tras haber estado nominado en tres ocasiones por 'ER' en 1997, 1998 y 1999.