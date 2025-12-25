Tony García sobre Nasralla: “Honduras no estaba preparada para un presidente honesto”

Tegucigalpa, Honduras.- El exvicecanciller de Honduras, Tony García, envió un mensaje al excandidato presidencial Salvador Nasralla tras la declaratoria oficial de las elecciones generales que dieron como ganador a Nasry Asfura. En el mensaje, García expresó su pesar por el resultado del proceso electoral y manifestó su respaldo personal y político a Nasralla, a quien calificó como una persona honesta. “Salvador, estoy triste por el país y por ti; creo que Honduras no estaba preparada para un presidente honesto”, escribió García, al tiempo que señaló que, a su criterio, Nasralla no falló, sino que fue el país el que le falló a él.

El exfuncionario destacó la trayectoria personal y familiar del excandidato, y le recomendó dedicar más tiempo a su vida personal tras su participación en el proceso electoral. "Como tú decías, pierde el país, no tú. Tu madre está orgullosa de ti en el cielo", añadió en el mensaje dirigido al líder político. García también cuestionó la actuación de sectores del Partido Liberal y la rapidez con la que se impulsó la declaratoria de resultados sin aprovechar los días que hacían falta para revisar los votos impugnados.

“Todavía es difícil entender como líderes del Partido Liberal y de gente que estuvo a tu lado todo este tiempo rápidamente les dio prisa por una declaratoria de resultados en vez de usar los últimos 7 días para contar los votos cuestionados. Te dejaron solo, pero el pueblo sabe la verdad”, lamentó.