Darwin Reyes, líder indígena ofendido por Mel Zelaya en Casa Presidencial: “Entonces a quién debemos de pedirle”

Añadió: “No entendí por qué (me llamó así), sería mi insistencia, y tal vez porque soy realmente duro en ese sentido y que mantengo mis objetivos para poderlos alcanzar y lograr y soy insistente en lo que solicito”.

Al ser cuestionado sobre lo que sintió al ser llamado “durito” por parte de Zelaya mencionó: “La verdad que lo que yo no entendí el por qué decirme eso, si estaba hablando con el asesor presidencial para que pudiera ordenar al ministro la orden de reinicio de este proyecto”.

“Entonces a quién debemos de pedirle, a quién debemos de acudir, las autoridades municipales no está en la responsabilidad de ellos para ejecutar la magnitud de un proyecto como este”, cuestionó.

De igual forma criticó que si no es a estas autoridades, a quién se debe acudir porque en las autoridades municipales no está la responsabilidad para ejecutar un proyecto de esa magnitud.

Y es que Zelaya también ofendió a toda la comitiva que viajó desde el departamento del occidente de Honduras al decirles que si no entendía Darwin, menos iban a entender los demás.

La polémica entre Mel Zelaya y los lencas ocurrió en el marco del segundo encuentro con los pueblos indígenas en el programa “Nuestras Raíces” en donde el expresidente hondureño aseguró que no había dinero para apoyar a la comunidad de Lempira para la construcción de la carretera.

En reiteradas ocasiones, Zelaya sostuvo que no había dinero para retomar ningún proyecto y que para eso había que ir a pedir créditos.

“Con ustedes se está haciendo un gran esfuerzo, una gran diferencia porque vemos el esfuerzo que también tiene la comunidad, ¿me entiende Darwin? ¿o no entiende? Este es medio durito para entender, al fin y al cabo dice que quiere ser político. Estoy hablando con Darwin aquí para que entienda, porque si este no entiende, no entienden los demás”, afirmó Zelaya Rosales.

VEA AQUÍ: Prohíben a funcionarios de Cancillería brindar declaraciones a la prensa

Ante la insistencia, Zelaya respondió: “Dejen este aquí. Andá conseguí el dinero vos pue, te vamos a dar la firma y conseguí el dinero vos para pagarle a todas las empresas que ha dejado el gobierno anterior ¿vos le vas a pagar? No hay dinero ni para pagar la planilla de maestros, ni de alcaldes. Hemos tenido que ir al banco a sacar crédito, eso se entiende, ustedes manejan sus casas, fondos, no hay dinero, ni un centavo”.

Además, el asesor advirtió que por la fuerza no les saldrá nada y retó al grupo de alcaldes y pobladores, militantes de Libre quienes han asistido a unas 11 reuniones con personal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) sin resultado alguno, irse a las calles a protestar si bien sabían hacerlo.