El Distrito Central lidera la tasa de desempleo en Honduras

Según Juan Umanzor, <b>jefe del Departamento de Economí</b>a de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la falta de empleo en la capital obedece en gran medida a un factor poblacional, ya que el Distrito Central es la ciudad con mayor cantidad de habitantes del país, con aproximadamente 1.7 millones de personas y, al mismo tiempo, con una amplia fuerza laboral que ronda las 574 mil personas.“Entre más gente hay, es más difícil encontrar trabajo. Ese es un factor determinante para que el mercado laboral logre absorber, o no, a las personas que pueden y quieren conseguir empleo”, explicó.El economista además apuntó que, en comparación a la famosa <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/cuales-niveles-pobreza-distrito-central-san-pedro-sula-KO18527827" target="_blank">capital industrial</a> , San Pedro Sula -ciudad que cuenta con unos 600 mil habitantes-, Tegucigalpa no se caracteriza por un enfoque predominantemente industrial, como ocurre en el departamento de Cortés.“No es que no haya empresas o actividad industrial en Tegucigalpa. Sí existe un fuerte componente de empleo, especialmente el empleo público; sin embargo, este tipo de trabajos suele ser más volátil y no regula completamente las tasas de empleo”, apuntó.