El comercio informal, un desahogo para el alto desempleo en la capital

Pero no todas las personas obtienen un trabajo en la ciudad y, ante la necesidad de generar ingresos, deciden formar parte de comercio informal que crece de forma descontrolada en la ciudad.

“Yo busqué un trabajo por mucho tiempo, pero no encontré nada formal, metí papeles en muchos lados, pero nunca se me tomó en cuenta, ahora me gano la vida haciendo comida desde el corredor de mi casa”, expresó Leyli Cruz, una joven madre capitalina.