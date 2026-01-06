Santa llega desde el Polo Norte y cumple sueños a niños que le escribieron a Correos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La magia navideña se hizo presente en las instalaciones de Correos de Honduras, ubicadas en las cercanías del aeropuerto Toncontín, donde decenas de niños vivieron un momento inolvidable al recibir respuesta a las cartas que enviaron a Santa Claus. La alegría se reflejaba en cada sonrisa infantil y en las pequeñas manos ansiosas por recibir un obsequio. Acompañados de sus familias, los niños llegaron uno a uno cargados de ilusión y esperanza. Cada sobre entregado representó un deseo escrito a mano, nacido desde la inocencia y la emoción de escribirle al personaje más esperado de la Navidad. Así comenzó una nueva jornada de la campaña “Cartas a Santa”, impulsada por EL HERALDO y Correos de Honduras, una iniciativa que año tras año transforma palabras en sonrisas y convierte la escritura infantil en un puente hacia la felicidad. El lugar se llenó rápidamente de alegría, colores y voces infantiles que rompían el silencio con carcajadas. Padres, madres y abuelos observaban emocionados, reviviendo su propia niñez a través de la ilusión de los más pequeños.

La espera valió la pena cuando Santa Claus (don Luis Barrientos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, SIT) apareció entre aplausos y miradas asombradas, confirmando que la magia sigue viva y que, cuando se trabaja en equipo, los sueños de los niños pueden hacerse realidad. Su participación dio un toque especial al encuentro, reforzando la importancia de las alianzas entre instituciones para llevar felicidad y esperanza a los pequeños soñadores que creen firmemente en la magia navideña. "Ya son 14 años consecutivos que el Correo Nacional de Honduras sigue celebrando, llevando alegría y sueños a los niños que escriben a Santa Claus", expresó con entusiasmo Yonana Chapas, vocera de Honducor. La campaña funciona de manera sencilla pero poderosa: los niños escriben sus deseos y los envían al Correo Nacional, confiando en que Santa Claus, desde el Polo Norte, recibirá sus mensajes y hará lo posible por cumplirlos. "Nos sentimos muy felices porque el trineo de Santa nuevamente aterriza en el corazón de los niños y los vemos muy alegres por el regalo que les trajo", indicó Chapas.

Muchos niños no ocultaron su emoción al ver llegar al “colocho” del Polo Norte, quien con su voz cálida y su risa contagiosa los recibió entre abrazos y palabras llenas de cariño. La celebración también contó con la presencia de El Grinch, interpretado por Mayron Ponce de Sueltos HN, empresa de entretenimiento que patrocinó el sonido y animó la jornada con alegría y humor. Lejos de ser solo un personaje travieso, El Grinch dejó el mensaje de que no todos los regalos son materiales, y que la conexión humana, la generosidad y el amor pueden hacer crecer incluso el corazón más pequeño. Los padres de familia también disfrutaron cada instante junto a sus hijos: “Como abuela estoy alegre porque se acuerdan de nuestros niños, especialmente en el Día de Reyes Magos. Agradezco a EL HERALDO y al Correo Nacional por dar un regalito a nuestros pequeños”, expresó emocionada Sonia Ayala, abuela de Liam Díaz.

Por su parte, el presidente de Sitrahonducor, Alfredo Ponce, agradeció y respaldó esta actividad, subrayando la importancia de tratar a los niños como reyes y reinas, al menos por un día lleno de magia. Cada detalle del evento estuvo pensado para que los pequeños se sintieran especiales, escuchados y valorados, demostrando que la Navidad y el espíritu solidario trascienden fechas y calendarios. Estas historias de alegría se han sembrado desde hace 14 años y su cosecha se refleja en las sonrisas sinceras de cientos de niños que hoy creen un poco más en la bondad y en pequeños gestos de amor, como un abrazo, que pueden iluminar vidas enteras.

Corazones agradecidos

“Me encantó mucho porque todos los niños nos pudimos divertir. Después de hoy nadie nos puede decir que Santa Claus y el Grinch no existen, porque sí existen y nos trajeron regalos en el Día de Reyes Magos”, expresó emocionada Analía Juárez, quien durante la decimocuarta edición de Cartas a Santa recibió un teclado musical de juguete. El entusiasmo no solo fue evidente entre los más pequeños, padres, madres e incluso abuelos de familia también se sumaron a esta celebración, destacando la importancia de acompañar a los niños en actividades que fortalecen su desarrollo emocional y refuerzan el valor de compartir. “Se nota la ilusión de los niños desde el momento en que escriben sus cartitas. Hacen dibujos, pegan estampillas; es una actividad muy bonita porque nos permite ver a nuestros hijos felices gracias a Santa Claus, que viene desde el Polo Norte”, compartió Norma Turcios, madre de la pequeña Ariana Sofía Sevilla. En medio de este ambiente festivo, David Zelaya Flores, director general del Honducor, subrayó que la entrega de regalos a los niños de la capital representa un honor, ya que simboliza esperanza y alegría para los hogares hondureños.