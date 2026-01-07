Olimpia vs Marathón EN VIVO: canal dónde ver partido HOY de final del fútbol hondureño ONLINE

El Olimpia y Marathón se enfrentan por la gran final del fútbol hondureño del torneo Apertura de la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Gran Final del fútbol hondureño del torneo Apertura de la Liga Nacional se disputa entre el Olimpia y el Marathón en la cancha del estadio Nacional.

5:50 PM - Llegan los árbitros al estadio Nacional, Said Martínez encabeza la cuarteta arbitral para esta gran final.

5:35 PM - Jugadores del Marathón salen al terreno de las acciones a empezar a sentir el calor de la afición que ya está presente. Algo que se acostumbra previo a un encuentro.

5:30 PM - "Creo que será un partido similar, abierto, Marathón pese a estar de visita será con su mismo juego, ambos saldrán todo el deseo de anotar lo más pronto posible", dijo Rafa Villeda en la previa de la final.

5:29 PM - El goleador verdolada, Nicolás Messiniti, dejó su mensaje antes de ingresar al camerino: "Muy conteto, vamos con todo"

5:28 PM - El Olimpia de igual forma ya hacen su arribo al escenario deportivo que se viste de gala para la gran final

Olimpia vs Marathón EN VIVO: canal dónde ver partido HOY de final del fútbol hondureño ONLINE

5:25 PM - Llega el autobus que traslada al cuerpo técnico y jugadores del Marathón al estadio Nacional de Tegucigalpa.

5:20 PM - La belleza verdolaga no podía faltar en esta gran final, no es la mayoría pero las que llegaron, se hacen sentir.

Olimpia vs Marathón EN VIVO: canal dónde ver partido HOY de final del fútbol hondureño ONLINE

5:18 PM - Jugadores del Marathón salen del hotel de concentración rumbo al estadio Nacional, minutos de retraso porque tenían planeado estar a las 05:15 en el inmueble.

5:10 PM - ¡Habrá llenazo en el Nacional! Largas filas se ven afuera del escenario deportivo de la gran final. La mayoría son aficionados del Olimpia.

Olimpia vs Marathón EN VIVO: canal dónde ver partido HOY de final del fútbol hondureño ONLINE

5:00 PM - ¡Con todo! Bien equipados llegan los sampedranos al Nacional. Los asistentes de Marathón se intalaron y coordinaron todo lo necesario para los jugadores de cara al partido de la final.

Olimpia vs Marathón EN VIVO: canal dónde ver partido HOY de final del fútbol hondureño ONLINE

Iniciamos el minuto a minuto de la gran final del fútbol hondureño entre Olimpia y Marathón

Los dirigidos por Eduardo Espinel buscan su corona 40 en el balompié catracho y los 'verdolagas' que comanda Pablo Lavallén su décima.

¡Una belleza! Así luce el Estadio Nacional con todas sus mejoras para la final Olimpia vs Marathón

En el primer choque de la final entre estos dos equipos terminó con un empate de 2-2 en la cancha del estadio Olímpico de San Pedro Sula. Marcó Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo por los verdes y por el Olimpia Emanuel Hernández y Yustin Arboleda.

Hora y canal dónde ver final del fútbol de Honduras

Hora: 7:00 PM.

Estadio: Nacional Chelato Uclés.

Transmite: Deportes TVC.

Reglamento

En un dado caso el Olimpia, líder de las vueltas, vuelve a igualar ante Marathón en la final, se van a tiempos extras y de persistir, van a penales.