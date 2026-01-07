Olimpia vs Marathón EN VIVO: canal dónde ver partido HOY de final del fútbol hondureño ONLINE

Tegucigalpa, Honduras.- La Gran Final del fútbol hondureño del torneo Apertura de la Liga Nacional se disputa entre el Olimpia y el Marathón en la cancha del estadio Nacional. 5:50 PM - Llegan los árbitros al estadio Nacional, Said Martínez encabeza la cuarteta arbitral para esta gran final.

5:35 PM - Jugadores del Marathón salen al terreno de las acciones a empezar a sentir el calor de la afición que ya está presente. Algo que se acostumbra previo a un encuentro. 5:30 PM - "Creo que será un partido similar, abierto, Marathón pese a estar de visita será con su mismo juego, ambos saldrán todo el deseo de anotar lo más pronto posible", dijo Rafa Villeda en la previa de la final. 5:29 PM - El goleador verdolada, Nicolás Messiniti, dejó su mensaje antes de ingresar al camerino: "Muy conteto, vamos con todo" 5:28 PM - El Olimpia de igual forma ya hacen su arribo al escenario deportivo que se viste de gala para la gran final

5:25 PM - Llega el autobus que traslada al cuerpo técnico y jugadores del Marathón al estadio Nacional de Tegucigalpa. 5:20 PM - La belleza verdolaga no podía faltar en esta gran final, no es la mayoría pero las que llegaron, se hacen sentir.

5:18 PM - Jugadores del Marathón salen del hotel de concentración rumbo al estadio Nacional, minutos de retraso porque tenían planeado estar a las 05:15 en el inmueble. 5:10 PM - ¡Habrá llenazo en el Nacional! Largas filas se ven afuera del escenario deportivo de la gran final. La mayoría son aficionados del Olimpia.

5:00 PM - ¡Con todo! Bien equipados llegan los sampedranos al Nacional. Los asistentes de Marathón se intalaron y coordinaron todo lo necesario para los jugadores de cara al partido de la final.

Iniciamos el minuto a minuto de la gran final del fútbol hondureño entre Olimpia y Marathón Los dirigidos por Eduardo Espinel buscan su corona 40 en el balompié catracho y los 'verdolagas' que comanda Pablo Lavallén su décima.

En el primer choque de la final entre estos dos equipos terminó con un empate de 2-2 en la cancha del estadio Olímpico de San Pedro Sula. Marcó Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo por los verdes y por el Olimpia Emanuel Hernández y Yustin Arboleda.

Hora y canal dónde ver final del fútbol de Honduras

Hora: 7:00 PM. Estadio: Nacional Chelato Uclés. Transmite: Deportes TVC.

Reglamento