¡Una belleza! Así luce el Estadio Nacional con todas sus mejoras para la final Olimpia vs Marathón

A pocas horas de la gran final entre Olimpia y Marathón, así luce el Estadio Nacional con todas las mejoras que ha recibido en los últimos meses. Grama, pantalla gigante, nueva gradería, sillas, techo, luces y más. Estas son las imágenes captadas por EL HERALDO.
El sector de sol o preferencia luce diferente ya que se instaló un techo y sillas. Una parte de la zona de arriba del sector aún no tiene sillas y luego de la final se instalarán las restantes.
Fueron poco más de 5 mil butacas que Condepor compró para instalarlas en el sector de preferencia y así lucha a horas de la final.
En su momento Condepor detalló que cada butaca tiene un costo de 15 dólares y se adquirieron de color rojo, azul y amarillo. Se hizo un mosaico para que se lea Condepor en ese sector con la ubicación de las sillas.
En el sector de sol también se inició a quitar la malla y que quede como los estadios europeos, aunque en Honduras el primer estadio donde se hizo esto fue en el de La Ceiba.
Los aficionados que irán a sol o preferencia podrán sentarse de manera cómoda y ya no solo el sector de silla tendrá este tipo de butacas.
Los accesos fueron mejorados y Olimpia anunció que todas las localidades del recinto capitalino estarán habilitadas esta noche para la final entre blancos y verdes.
El Nacional fue el primer estadio de cuatro que el actual gobierno remodeló, siendo el primer proyecto la instalación de grama híbrida.
En el mes de diciembre se instaló una pantalla gigante donada por la empresa china Huawei que tiene ya varias semanas funcionando.
Se esperan al menos 25 mil personas esta noche en el recinto capitalino, instalación que es manejada por Condepor.
Previo al juego, en la pantalla donada por Huawei se proyecta propaganda del actual gobierno de Xiomara Castro, administración que concluye el 27 de enero.
La grama híbrida del Estadio Nacional tuvo un costo de L32,461,691.34 y es de las mejores a nivel centroamericano. Justamente se inauguró en una final entre Olimpia y Potros de Olancho en mayo del 2023.