¿Quiénes son los compañeros de celda de Nicolás Maduro en la prisión federal de Nueva York?

Maduro fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión. Actualmente, permanecen recluidos en una cárcel en Nueva York. Ellos son los famosos que lo acompañan:
El venezolano fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.
El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, que ingresó este martes en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, celebró compartir prisión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
"Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes", aseguró el rapero en un video que publicó en su cuenta de Instagram antes de ingresar en prisión por violar la libertad condicional.
El cantante, de madre mexicana y de padre puertorriqueño, recordó que en otro ingreso compartió cárcel con Sean 'Diddy' Combs y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, así como otros presos de alto perfil.
También lo acompaña Luigi Mangione, detenido en ese centro por presuntamente asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de una compañía de seguros médicos estadounidense, que se ha convertido en una especie de ídolo, especialmente en redes sociales.
En la misma cárcel se encuentran cinco de los narcotraficantes mexicanos más buscados están confinados, quienes también serán compañeros de prisión con Nicolás Maduro.
Entre ellos está Ismael Zambada García, “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa, conocido por su bajo perfil, poder duradero y papel clave en el narcotráfico .
Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, quien en 2017 se separó de “El Mayo” y formó el Cártel de Caborca.
Servando Gómez Martínez “La Tuta”, fundador de La Familia Michoacana, , fue el último líder del extinto grupo delictivo conocido como Caballeros Templarios y también fue líder de La Familia Michoacana, por debajo de Nazario Moreno González «el Chayo», y de José de Jesús Méndez Vargas «el Chango Méndez
Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, hermano de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”
Omar Treviño Morales, mejor conocido como “El Z-42”, es un narcotraficante mexicano y exlíder del cártel de Los Zetas, una de las organizaciones criminales más violentas de México.