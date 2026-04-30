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“Nadie de mi partido me ha llamado para preguntarme si tengo qué comer y si estoy bien”: Cossette López

La consejera del CNE cuestionó la falta de apoyo y comunicación interna dentro del Partido Nacional. Aquí los detalles

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 19:39
“Nadie de mi partido me ha llamado para preguntarme si tengo qué comer y si estoy bien”: Cossette López

La consejera del CNE señaló que no ha sido tomada en cuenta para discutir reformas electorales tras los comicios de 2025.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, cuestionór a su propio partido político al denunciar una falta de apoyo y comunicación interna, situación que calificó como un “abandono”.

Durante sus declaraciones, López afirmó que ningún miembro de su organización se ha comunicado con ella para conocer su situación personal.

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“Nadie de mi partido me ha llamado para preguntarme si tengo qué comer y si estoy bien”, expresó López.

La funcionaria criticó la ausencia de discusión interna sobre temas clave, como eventuales reformas electorales tras los comicios de 2025.

Añadió que no ha sido consultada sobre estos asuntos desde una perspectiva técnica ni realista.

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López advirtió que esta falta de diálogo limita la posibilidad de generar propuestas sólidas en el ámbito electoral, en un contexto que demanda consensos y planificación institucional.

Además, se refirió al excandidato presidencial Salvador Nasralla, restando relevancia a sus recientes declaraciones.

Señaló que en el pasado recibió ofrecimientos laborales de su parte, pero que actualmente sus comentarios no tienen importancia para ella.

Asimismo, lanzó críticas contra el exconsejero Marlon Ochoa, a quien calificó de “cobarde”, en medio de tensiones dentro del escenario político-electoral.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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