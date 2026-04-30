“Nadie de mi partido me ha llamado para preguntarme si tengo qué comer y si estoy bien”: Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, cuestionór a su propio partido político al denunciar una falta de apoyo y comunicación interna, situación que calificó como un “abandono”. Durante sus declaraciones, López afirmó que ningún miembro de su organización se ha comunicado con ella para conocer su situación personal.

“Nadie de mi partido me ha llamado para preguntarme si tengo qué comer y si estoy bien”, expresó López. La funcionaria criticó la ausencia de discusión interna sobre temas clave, como eventuales reformas electorales tras los comicios de 2025. Añadió que no ha sido consultada sobre estos asuntos desde una perspectiva técnica ni realista.