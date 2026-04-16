“Proteger la democracia no es persecución”: Cossette López tras testificar contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, compartió una reflexión pública este jueves -16 de abril- luego de testificar contra el consejero suspendido Marlon Ochoa en el marco del juicio político que se desarrolla en el Congreso Nacional (CN). A través de su cuenta en la red social X, López planteó una serie de interrogantes sobre lo que, a su criterio, pudo haber ocurrido si determinadas acciones dentro del proceso electoral hubieran tenido éxito. “¿Qué hubiera pasado si el plan de Libre y de Marlon Ochoa hubiera tenido éxito? ¿Dónde estaríamos todos? ¿Habría Congreso Nacional?”, cuestionó.

La funcionaria explicó que su reflexión no responde a un intento de atribuir méritos, sino a la necesidad de no perder de vista lo que calificó como una amenaza al proceso democrático. “Lo digo, no como un afán de reclamar méritos... sino para que no se olvide el tamaño de la amenaza que supuso el plan de robarnos las elecciones”, expresó.

Como reflexión:



¿Qué hubiera pasado si el plan de Libre y de Marlon Ochoa hubiera tenido éxito? ¿Dónde estaríamos todos? ¿Habría Congreso Nacional?



Y lo digo, no como un afán de reclamar méritos, porque fue un esfuerzo de muchas personas y del pueblo hondureño que salió a votar... — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) April 16, 2026

López también señaló que es importante que estos hechos queden documentados para la historia. “Justicia no es venganza, proteger la democracia no es persecución, justicia es conocer la verdad”, añadió. Las declaraciones surgen un día después de su comparecencia ante la comisión especial de juicio político del Congreso, donde brindó su versión sobre lo ocurrido durante las elecciones primarias de 2025.