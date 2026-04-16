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“Proteger la democracia no es persecución”: Cossette López tras testificar contra Marlon Ochoa

La consejera del CNE planteó interrogantes sobre el impacto que habría tenido un supuesto plan electoral tras su comparecencia en el Congreso

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 07:34
“Proteger la democracia no es persecución”: Cossette López tras testificar contra Marlon Ochoa

Cossette López comparte reflexión tras su testimonio en juicio político contra Marlon Ochoa en el Congreso Nacional.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, compartió una reflexión pública este jueves -16 de abril- luego de testificar contra el consejero suspendido Marlon Ochoa en el marco del juicio político que se desarrolla en el Congreso Nacional (CN).

A través de su cuenta en la red social X, López planteó una serie de interrogantes sobre lo que, a su criterio, pudo haber ocurrido si determinadas acciones dentro del proceso electoral hubieran tenido éxito.

“¿Qué hubiera pasado si el plan de Libre y de Marlon Ochoa hubiera tenido éxito? ¿Dónde estaríamos todos? ¿Habría Congreso Nacional?”, cuestionó.

Comisión de juicio político recomienda la destitución de los cuatro funcionarios electorales

La funcionaria explicó que su reflexión no responde a un intento de atribuir méritos, sino a la necesidad de no perder de vista lo que calificó como una amenaza al proceso democrático.

“Lo digo, no como un afán de reclamar méritos... sino para que no se olvide el tamaño de la amenaza que supuso el plan de robarnos las elecciones”, expresó.

López también señaló que es importante que estos hechos queden documentados para la historia.

“Justicia no es venganza, proteger la democracia no es persecución, justicia es conocer la verdad”, añadió.

Las declaraciones surgen un día después de su comparecencia ante la comisión especial de juicio político del Congreso, donde brindó su versión sobre lo ocurrido durante las elecciones primarias de 2025.

Cossette López testificó este miércoles en juicio político contra Ochoa

Durante su testimonio, la consejera relató situaciones internas en el CNE y cuestionó el rol desempeñado por Ochoa durante la jornada electoral.

La comisión ya entregó el informe final al Congreso Nacional, en el que concluyó recomendar la destitución de los cuatro funcionarios sometidos a juicio político, entre ellos Marlon Ochoa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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