Gladis Aurora López asume como Delegada Presidencial en el gobierno de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.-La exdiputada nacionalista Gladis Aurora López oficializó su incorporación al nuevo gobierno encabezado por Nasry Asfura, tras ser nombrada como Delegada Presidencial, cargo que asumió con un mensaje centrado en la cercanía con la población y el trabajo comunitario.

En sus primeras declaraciones públicas, López expresó que recibe esta responsabilidad “con humildad y compromiso”, agradeciendo la confianza depositada por el mandatario. Asimismo, subrayó que su gestión estará enfocada en mantener un contacto directo con la ciudadanía, priorizando la escucha activa y la atención de las necesidades de las comunidades.

La exlegisladora destacó que, dentro de sus posibilidades, buscará canalizar soluciones a las problemáticas locales, apostando por el diálogo, el respeto y el trabajo conjunto como pilares de su labor.

“Confío en que, con diálogo, respeto y trabajo, podremos avanzar en beneficio de todos”, manifestó, al tiempo que reiteró su disposición de servir con responsabilidad desde esta nueva función dentro del Ejecutivo.

El nombramiento de López forma parte de los movimientos del gobierno de Asfura para fortalecer la presencia territorial y la articulación directa con las comunidades, en un contexto donde se busca mejorar la atención a demandas sociales a nivel local.