Ana Paola Hall no comparece y solicita reprogramar su declaración en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, solicitó a la comisión de investigación del juicio político contra cuatro funcionarios electorales que se le agende un nuevo espacio para comparecer. Se esperaba que este miércoles 15 de abril Hall se presentara como testigo junto a la consejera Cossette López; sin embargo, por motivos de salud no asistió. Tras la comparecencia de López ante la comisión, y a través de un comunicado publicado en la cuenta de X del CNE, Hall solicitó un nuevo espacio.

“Debido a una alteración de salud, por recomendación médica fue ingresada en horas de la tarde del día de hoy a un centro hospitalario, imposibilitando su comparecencia voluntaria ante la comisión”, cita el comunicado. Posteriormente, agregaron que “Hall estará solicitando, una vez recuperada, fijar otra fecha de mutuo acuerdo con la autoridad legislativa para agendar su declaración”. A la audiencia solo asistió la consejera López, quien relató varios momentos que vivió durante el período de las elecciones generales y primarias. “La decisión por la cual he decidido comparecer y por la que solicitamos, a través de una nota junto con la consejera Hall, venir ante ustedes, es por la responsabilidad que tenemos con el pueblo hondureño, no solo de hablar con la verdad, sino de registrarla y, sobre todo, reforzarla en el futuro, porque la verdad histórica debe prevalecer, especialmente en contextos donde se habla de justicia”, dijo López.