Motociclista sufre graves quemaduras tras chocar con bus en barrio Barandillas

San Pedro Sula, Honduras.- Un bus quedó completamente destruido al prenderse en fuego luego de impactar contra un motociclista en un cruce del barrio Barandillas de San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.

Durante el percance, provocado presuntamente por la imprudencia de uno de los conductores involucrados que no hizo el alto, la motocicleta explotó al impactar la parte delantera del bus.

Las llamas estallaron tan rápidamente, debido al tanque de combustible, que el motociclista sufrió severas quemaduras en todo el cuerpo y tuvo que ser auxiliados por vecinos del sector.