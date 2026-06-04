Motociclista sufre graves quemaduras tras chocar con bus en barrio Barandillas

San Pedro Sula, Honduras.- Un bus quedó completamente destruido al prenderse en fuego luego de impactar contra un motociclista en un cruce del barrio Barandillas de San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.
Durante el percance, provocado presuntamente por la imprudencia de uno de los conductores involucrados que no hizo el alto, la motocicleta explotó al impactar la parte delantera del bus.
Las llamas estallaron tan rápidamente, debido al tanque de combustible, que el motociclista sufrió severas quemaduras en todo el cuerpo y tuvo que ser auxiliados por vecinos del sector.
Con ayuda de dos extinguidores los vecinos lograron apagarle las llamas para posteriormente ser trasladado a un centro asistencial a bordo de una ambulancia del 911 que llegó al lugar.
Entretanto el bus de la ruta dos, que afortunadamente no trasladaba pasajeros en ese momento, se incendió logrando apenas escapar del fuego ilesos el conductor y el ayudante.
Fue necesaria la intervención de unidades del cuerpo de Bomberos pata sofocar el siniestro en el que ambos vehículos quedaron calcinados.
Se desconoce la identidad del joven motociclista y el estado de salud en el que se encuentra tras sufrir severas quemaduras durante el accidente.