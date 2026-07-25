Capturan a sospechoso de matar a exregidor que le reclamó porque su perro mordió a su hijo en Goascorán

Valle, Honduras.-El sospechoso de asesinar al exregidor de Goascorán, Valle, Rafael Herrera, y de herir a su hijo tras una discusión relacionada con el reclamo por una mordedura de un perro ya fue capturado, confirmó la Policía Nacional.

Según las primeras investigaciones policiales, el conflicto se originó el viernes 24 de julio, luego de que el hijo de la víctima llegara a su vivienda con una mordedura de un perro, por lo que Rafael Herrera acudió junto a su hijo a reclamarle al propietario del animal.

De acuerdo con la versión brindada por las autoridades, durante el reclamo se produjo una discusión y, cuando las víctimas se retiraban del lugar y les daban la espalda, el ahora detenido presuntamente sacó un arma de fuego y les disparó.