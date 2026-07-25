Capturan a sospechoso de matar a exregidor que le reclamó porque su perro mordió a su hijo en Goascorán

Valle, Honduras.-El sospechoso de asesinar al exregidor de Goascorán, Valle, Rafael Herrera, y de herir a su hijo tras una discusión relacionada con el reclamo por una mordedura de un perro ya fue capturado, confirmó la Policía Nacional.
Según las primeras investigaciones policiales, el conflicto se originó el viernes 24 de julio, luego de que el hijo de la víctima llegara a su vivienda con una mordedura de un perro, por lo que Rafael Herrera acudió junto a su hijo a reclamarle al propietario del animal.
De acuerdo con la versión brindada por las autoridades, durante el reclamo se produjo una discusión y, cuando las víctimas se retiraban del lugar y les daban la espalda, el ahora detenido presuntamente sacó un arma de fuego y les disparó.
Producto del ataque, Rafael Herrera perdió la vida, mientras que su hijo resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
La Policía Nacional informó sobre la captura del sospechoso, quien deberá responder ante la justicia por los delitos que se le imputen tras las investigaciones correspondientes.
El fallecido era un reconocido comerciante de la zona y se había desempeñado como regidor de la municipalidad de Goascorán, Valle.
El sospechoso fue capturado por agentes de la Policía Nacional en posesión de un arma de fuego y municiones, elementos que serán incorporados como parte de las investigaciones del caso.
Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer su identidad, pero de manera preliminar se informó que fue guardia de seguridad en una cooperativa de la zona fronteriza de El Amatillo.