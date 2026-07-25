  1. Inicio
  2. · Sucesos

Le pidió amarrar los perros y el dueño lo mató: muere exregidor en Goascorán y su hijo queda herido

Tras solicitarle al dueño de unos perros que los amarrara, este habría sacado un arma de fuego y disparado contra el exregidor, dejándolo muerto en Goascorán, Valle

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 09:05
Le pidió amarrar los perros y el dueño lo mató: muere exregidor en Goascorán y su hijo queda herido

Un reclamo por unos perros habría desencadenado una tragedia en Goascorán, Valle, donde Rafael Herrera perdió la vida tras recibir varios disparos.

 Foto: Cortesóa

Valle, Honduras.- Un hombre muerto y un menor de edad herido, hijo de la víctima, dejó un pleito registrado en el municipio de Goascorán, Valle.

La persona fallecida fue identificada como Rafael Herrera, quien se desempeñó como exregidor de ese municipio y además era un reconocido comerciante de la zona.

Sicarios habrían obligado a maestro a escribir carta de despedida

El hijo de la víctima, quien lleva el mismo nombre, resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Según versiones preliminares, el conflicto se originó luego de que Herrera llegara a una vivienda para reclamar por unos perros que presuntamente tenían un comportamiento agresivo, y solicitara al dueño que los mantuviera amarrados.

Sicarios habrían obligado a maestro a escribir carta de despedida
Por accidente hombre mató a su propio hermano en Goascorán

La petición de la víctima habría molestado al propietario de los animales, quien supuestamente sacó un arma de fuego y les disparó en varias ocasiones, causando la muerte de Herrera y dejando herido al menor.

De manera preliminar, el presunto responsable sería un exguardia de seguridad que laboró en una cooperativa de la zona fronteriza de El Amatillo. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias