Le pidió amarrar los perros y el dueño lo mató: muere exregidor en Goascorán y su hijo queda herido

Valle, Honduras.- Un hombre muerto y un menor de edad herido, hijo de la víctima, dejó un pleito registrado en el municipio de Goascorán, Valle.
La persona fallecida fue identificada como Rafael Herrera, quien se desempeñó como exregidor de ese municipio y además era un reconocido comerciante de la zona.
El hijo de la víctima, quien lleva el mismo nombre, resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.
Según versiones preliminares, el conflicto se originó luego de que Herrera llegara a una vivienda para reclamar por unos perros que presuntamente tenían un comportamiento agresivo, y solicitara al dueño que los mantuviera amarrados.
La petición de la víctima habría molestado al propietario de los animales, quien supuestamente sacó un arma de fuego y les disparó en varias ocasiones, causando la muerte de Herrera y dejando herido al menor.
De manera preliminar, el presunto responsable sería un exguardia de seguridad que laboró en una cooperativa de la zona fronteriza de El Amatillo. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.