Embolsado hallan el cuerpo de una persona en la entrada de la colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de una persona, aún sin identificar, fue encontrado dentro de una bolsa negra en la entrada de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa.

El hallazgo ocurrió en una de las zonas más transitadas del sector, donde funciona un punto de mototaxis y existen varias casetas donde se comercializan diferentes tipos de productos.

Fueron comerciantes de la zona quienes alertaron a las autoridades luego de encontrar la escena en la vía pública. Según los reportes preliminares, el cuerpo fue dejado sobre la acera, pese a que en el lugar hay abundante maleza.