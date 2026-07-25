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Embolsado hallan el cuerpo de una persona en la entrada de la colonia Nueva Suyapa

El cuerpo de una persona fue encontrado dentro de una bolsa negra en la entrada de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa. Aquí los detalles

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 08:26
Embolsado hallan el cuerpo de una persona en la entrada de la colonia Nueva Suyapa

El cuerpo de una persona, cuya identidad aún se desconoce, fue encontrado dentro de una bolsa negra en la calle principal de la colonia Nueva Suyapa.

 FotO. Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de una persona, aún sin identificar, fue encontrado dentro de una bolsa negra en la entrada de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa.

El hallazgo ocurrió en una de las zonas más transitadas del sector, donde funciona un punto de mototaxis y existen varias casetas donde se comercializan diferentes tipos de productos.

Fueron comerciantes de la zona quienes alertaron a las autoridades luego de encontrar la escena en la vía pública. Según los reportes preliminares, el cuerpo fue dejado sobre la acera, pese a que en el lugar hay abundante maleza.

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El hallazgo se registró en la entrada de la colonia Nueva Suyapa, a pocos metros de la rotonda ubicada cerca de la Basílica de Suyapa.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre su identidad ni las posibles circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Equipos policiales llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras investigaciones, mientras personal de Medicina Forense llevó a cabo el levantamiento cadavérico.

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Tras finalizar el procedimiento, personal forense trasladó el cuerpo hasta la morgue del Ministerio Público, donde se realizarán los análisis correspondientes para determinar su identidad y obtener información que permita esclarecer el caso.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer quién era la persona encontrada y determinar las causas de su muerte.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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