Maniatado y en estado de descomposición hallan cuerpo de un hombre en la aldea Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Con signos de asfixia y heridas de bala fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino la mañana de este sábado -11 de julio- en el sector conocido como El Aguacate, de la aldea Suyapa, en Tegucigalpa.

Versiones preliminares indican que la víctima habría sido reportada como desaparecida por sus familiares desde hace varios días, sin que hasta el momento se tuviera información sobre su paradero.

Sin embargo, fue hasta la mañana de este sábado cuando se encontró el cuerpo sin vida de Jahir Onil Palma Godoy, de 38 años de edad.