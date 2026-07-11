Maniatado y en estado de descomposición hallan cuerpo de un hombre en la aldea Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Con signos de asfixia y heridas de bala fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino la mañana de este sábado -11 de julio- en el sector conocido como El Aguacate, de la aldea Suyapa, en Tegucigalpa.
Versiones preliminares indican que la víctima habría sido reportada como desaparecida por sus familiares desde hace varios días, sin que hasta el momento se tuviera información sobre su paradero.
Sin embargo, fue hasta la mañana de este sábado cuando se encontró el cuerpo sin vida de Jahir Onil Palma Godoy, de 38 años de edad.
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de Palma Godoy fue hallado en estado de descomposición, con las manos atadas y con al menos siete impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Además, presentaba signos de asfixia.
Se conoció que el hombre era originario del departamento de Olancho y que había llegado a vivir a Tegucigalpa hace un par de años.
Al momento del levantamiento cadavérico, la víctima vestía una camisa tipo centro de color blanco y un pantalón de color azul. Además, fue encontrada boca abajo en la zona donde fue localizado su cuerpo.
La principal hipótesis que manejan las autoridades hasta el momento es que los responsables le habrían quitado la vida y posteriormente abandonaron su cuerpo en esa zona solitaria.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables de este nuevo hecho violento registrado en Tegucigalpa.