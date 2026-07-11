Captan a hombre que colgaba con un lazo a menor como "castigo" en Islas de la Bahía

Islas de la Bahía, Honduras.-Un video que circula en redes sociales destapó un nuevo caso de maltrato infantil en el municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, donde un hombre fue captado mientras, presuntamente, colgaba a una menor de edad como forma de castigo.
El clip habría sido grabado por un vecino de la zona y comenzó a circular en redes sociales, generando indignación entre los usuarios.
En el video, de apenas unos segundos de duración, se observa a la menor fuera de la vivienda, suspendida de un lazo sujeto al techo, mientras intentaba moverse para evitar asfixiarse.
Durante la grabación también se observa a un hombre, presuntamente el padrastro de la menor, tranquilamente sentado en unas gradas cerca de la vivienda mientras mantenía a la niña bajo ese cruel "castigo".
Luego de la difusión del video, se conoció que personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) acudió al lugar para atender el caso y retirar a la menor del entorno donde se encontraba.
De momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las condiciones en las que fue encontrada la niña.
Tampoco se ha informado sobre la detención del hombre que aparece en el video ni si enfrentará algún proceso por estos hechos.