Captan a hombre que colgaba con un lazo a menor como "castigo" en Islas de la Bahía

Islas de la Bahía, Honduras.-Un video que circula en redes sociales destapó un nuevo caso de maltrato infantil en el municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, donde un hombre fue captado mientras, presuntamente, colgaba a una menor de edad como forma de castigo.

El clip habría sido grabado por un vecino de la zona y comenzó a circular en redes sociales, generando indignación entre los usuarios.

En el video, de apenas unos segundos de duración, se observa a la menor fuera de la vivienda, suspendida de un lazo sujeto al techo, mientras intentaba moverse para evitar asfixiarse.