Salud pide a embarazadas vacunarse contra la tos ferina

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud exhortó a las embarazadas a recibir la vacuna contra la tos ferina entre las 26 y 35 semanas de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida. En lo que va del año, Honduras registra 15 muertes de menores de un año a causa de esta enfermedad, que ha resurgido en el país en medio de los bajos niveles de vacunación, según datos de la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias también reportan 190 personas contagiadas durante el año y mantienen la alerta ante el incremento sostenido de casos. ​​​​

El fallecimiento más reciente por esta enfermedad se registró en Colón. La víctima fue un niño de un mes de edad que, según el personal sanitario, aún no había iniciado su esquema de vacunación debido a su corta edad. Las autoridades indicaron que la madre tampoco recibió la vacuna contra la tos ferina durante el embarazo ni asistió a los controles prenatales. "Lamentamos profundamente continuar reportando muertes por una enfermedad que puede prevenirse mediante la vacunación. Más del 95% de las defunciones corresponden a niños menores de un año cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo", dijo Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). La funcionaria señaló que las defunciones registradas en lo que va del año más que duplican las notificadas durante todo 2025. A su juicio, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la vacunación de las embarazadas y mantener altas coberturas de inmunización. La vacuna contra la tos ferina debe aplicarse entre las semanas 26 y 35 de gestación. Durante ese período, el organismo de la madre produce anticuerpos que se transfieren al bebé y le brindan protección durante sus primeros dos meses de vida, cuando todavía no puede recibir la vacuna.