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Salud pide a embarazadas vacunarse contra la tos ferina

La inmunización durante el embarazo permite transferir anticuerpos al bebé y protegerlo en sus primeros dos meses de vida, antes de que pueda recibir la vacuna

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 15:20
Salud pide a embarazadas vacunarse contra la tos ferina

Las embarazadas deben aplicarse el biológico entre las 26 y 37 semanas de gestación para proteger al recién nacido durante los primeros dos meses, previo a iniciar su esquema de vacunación.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud exhortó a las embarazadas a recibir la vacuna contra la tos ferina entre las 26 y 35 semanas de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

En lo que va del año, Honduras registra 15 muertes de menores de un año a causa de esta enfermedad, que ha resurgido en el país en medio de los bajos niveles de vacunación, según datos de la Secretaría de Salud.

Las autoridades sanitarias también reportan 190 personas contagiadas durante el año y mantienen la alerta ante el incremento sostenido de casos.

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El fallecimiento más reciente por esta enfermedad se registró en Colón. La víctima fue un niño de un mes de edad que, según el personal sanitario, aún no había iniciado su esquema de vacunación debido a su corta edad.

Las autoridades indicaron que la madre tampoco recibió la vacuna contra la tos ferina durante el embarazo ni asistió a los controles prenatales.

"Lamentamos profundamente continuar reportando muertes por una enfermedad que puede prevenirse mediante la vacunación. Más del 95% de las defunciones corresponden a niños menores de un año cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo", dijo Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

La funcionaria señaló que las defunciones registradas en lo que va del año más que duplican las notificadas durante todo 2025. A su juicio, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la vacunación de las embarazadas y mantener altas coberturas de inmunización.

La vacuna contra la tos ferina debe aplicarse entre las semanas 26 y 35 de gestación. Durante ese período, el organismo de la madre produce anticuerpos que se transfieren al bebé y le brindan protección durante sus primeros dos meses de vida, cuando todavía no puede recibir la vacuna.

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A los padres y madres de familia les recordaron la importancia de iniciar y completar el esquema de vacunación infantil, que incluye la aplicación de la vacuna hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad, seguida de dos refuerzos con la vacuna DPT a los 18 meses y a los 4 años.

Aunque la jornada de vacunación concluyó hace una semana, las autoridades indicaron que la vacuna contra la tos ferina continúa disponible para menores de edad y embarazadas en más de 1,800 centros de salud del país.

Por ello, hicieron un llamado a la población para que acuda a los establecimientos sanitarios, reciba el biológico y se proteja contra la enfermedad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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