Vacunación en la capital alcanza apenas 54% y Salud llama a inmunizarse

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada de vacunación impulsada por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), concluyó con una cobertura del 54%, un resultado que las autoridades calificaron como insuficiente y que mantiene el desafío de captar a la población pendiente.

Carla Manueles, técnica del PAI, explicó que, pese a los esfuerzos realizados durante la campaña, todavía existe un número importante de personas que no han recibido todas las dosis recomendadas, principalmente entre los grupos considerados de mayor riesgo.

"Actualmente registramos coberturas de vacunación bajas; sin embargo, continuamos con estrategias como recorridos casa a casa en barrios priorizados, puestos fijos en colonias y establecimientos de alta afluencia de personas", detalló Manueles.

La técnica indicó que el personal sanitario mantiene la búsqueda activa de recién nacidos, menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años, debido a que son los grupos con mayor vulnerabilidad frente a enfermedades prevenibles mediante la vacunación.

Asimismo, señaló que las mujeres embarazadas registraron una de las participaciones más bajas durante la jornada, por lo que exhortó a este grupo a acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir las vacunas correspondientes.

“Las vacunas son preventivas y permiten reducir complicaciones; durante octubre y noviembre suele aumentar la circulación de influenza, por lo que es importante que la población esté protegida antes de ese período”, manifestó.