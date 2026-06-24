Contagios por tos ferina suben a 180 y autoridades llaman a la población a vacunarse

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tos ferina continúan en aumento en el país, y a la fecha suman 180 contagios, según informaron autoridades del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el reporte oficial, no se registran más muertes a causa de esta enfermedad, por lo que se mantienen los 14 fallecimientos, que en su mayoría son niños menores de dos años, considerados el grupo más vulnerable. Las autoridades sanitarias explicaron que más del 90% de las muertes corresponden a menores cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo, lo que habría permitido transmitir protección al recién nacido.

A pesar de la disponibilidad de vacunas gratuitas que tiene el sistema público, la Secretaría de Salud reconoce que no se han alcanzado coberturas óptimas de inmunización, lo que está favoreciendo la persistencia de brotes. Ante eso instan a los hondureños acudir a los establecimientos de salud para aplicarse la vacuna y así iniciar o completar su esquema de vacunación.

"Reiteramos la importancia de la vacunación, también a las embarazadas en su último trimestre de gestación, para protegerse ellas y además proteger a sus recién nacidos", dijo la jefa del PAI, Odalys García. La funcionaria recordó a los padres de familia que los niños deben iniciar su esquema contra esta enfermedad a partir de los dos meses de edad, ya que antes de ese periodo son altamente susceptibles a complicaciones graves.