Salud ya no exigirá carnet de vacunación contra el sarampión a viajeros que salgan del país

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de este jueves 25 de junio, los viajeros nacionales e internacionales que salgan de Honduras ya no tendrán la obligación de presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión. Así lo anunció la Secretaría de Salud (Sesal) a través de un comunicado oficial emitido este miércoles 24 de junio. La medida que fue impuesta a inicios de junio modificaba los requisitos de movilidad internacional en las terminales aéreas, terrestres y marítimas para tener un mayor control epidemiológico y así contener la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

A pesar de eliminar la obligatoriedad del documento, las autoridades sanitarias enfatizaron que el riesgo no ha desaparecido. "Considerando la situación epidemiológica regional, y con el propósito de proteger la salud individual y colectiva, se continúa recomendando la vacunación contra el sarampión, dos semanas antes de viajar", establece el documento. Estas recomendaciones hacen énfasis para las personas que tengan previsto viajar fuera del país y especialmente donde hay circulación activa del virus.

Asimismo, la Sesal hizo un llamado urgente a los padres y tutores para proteger a la primera infancia, instando a mantener al día el esquema nacional de vacunación en menores de cinco años. Así como la aplicación de la dosis cero en población de 6 a 11 meses, la primera dosis de esquema a los 12 meses y segunda dosis de esquema a los 18 meses. Las autoridades recordaron que ante síntomas como fiebre, erupción cutánea (sarpullido), tos, secreción nasal, conjuntivitis, dolor de cabeza y malestar general, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.