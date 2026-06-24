Salud ya no exigirá carnet de vacunación contra el sarampión a viajeros que salgan del país

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de este jueves 25 de junio, los viajeros nacionales e internacionales que salgan de Honduras ya no tendrán la obligación de presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión.
Así lo anunció la Secretaría de Salud (Sesal) a través de un comunicado oficial emitido este miércoles 24 de junio.
La medida que fue impuesta a inicios de junio modificaba los requisitos de movilidad internacional en las terminales aéreas, terrestres y marítimas para tener un mayor control epidemiológico y así contener la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.
A pesar de eliminar la obligatoriedad del documento, las autoridades sanitarias enfatizaron que el riesgo no ha desaparecido.
"Considerando la situación epidemiológica regional, y con el propósito de proteger la salud individual y colectiva, se continúa recomendando la vacunación contra el sarampión, dos semanas antes de viajar", establece el documento.
Estas recomendaciones hacen énfasis para las personas que tengan previsto viajar fuera del país y especialmente donde hay circulación activa del virus.
Asimismo, la Sesal hizo un llamado urgente a los padres y tutores para proteger a la primera infancia, instando a mantener al día el esquema nacional de vacunación en menores de cinco años.
Así como la aplicación de la dosis cero en población de 6 a 11 meses, la primera dosis de esquema a los 12 meses y segunda dosis de esquema a los 18 meses.
Las autoridades recordaron que ante síntomas como fiebre, erupción cutánea (sarpullido), tos, secreción nasal, conjuntivitis, dolor de cabeza y malestar general, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.
El sarampión es una enfermedad viral prevenible por vacunación que se transmite con extrema facilidad a través del aire al toser o estornudar.
Aunque en las últimas décadas América Latina logró avances históricos en su erradicación, desde el 2025 se han registrado elevados aumentos de la enfermedad.
En Honduras actualmente se registran seis personas contagiadas por esta enfermedad, la mayoría de los casos provenientes de Guatemala.