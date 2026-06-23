Salud llama a pobladores de Islas de la Bahía a vacunarse contra el sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- Tras confirmarse el sexto caso de sarampión en Honduras, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) intensificaron el llamado a la población, especialmente en Islas de la Bahía, para que acuda a vacunarse y refuerce las medidas de prevención ante el riesgo de propagación del virus. El sexto caso corresponde a un hombre de 29 años, originario de Italia, procedente de París, Francia, quien en los últimos días visitó varios lugares turísticos de Guatemala, donde se contagió; posteriormente ingresó al territorio hondureño, específicamente a Útila, Islas de la Bahía. Con este nuevo caso, tres de los seis contagios corresponden a la zona insular, por lo que el riesgo de transmisión en Islas de la Bahía es mayor, ante eso, el personal sanitario está llevando a cabo la búsqueda e identificación de las personas que estuvieron en contacto con el paciente.

"Quiero ser muy enfático en el sentido de enviar un mensaje a la población de Útila; todas las personas que estuvieron en contacto con este extranjero deben de vacunarse", dijo Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud. Mediante un comunicado, la Sesal informó que se activaron equipos de respuesta rápida y protocolos de vigilancia epidemiológica, para investigar a los contactos y monitorearlos. Así mismo iniciaron con las acciones de vacunación en las áreas visitadas por el paciente, con el objetivo de identificar oportunamente posibles casos sospechosos y prevenir la transmisión del virus. "Nosotros como secretaría de salud estamos manteniendo la contención, pero si la población no colabora vamos a tener casos que se van a ir propagando y se van a extender a otros territorios del país y eso es lo que estamos tratando de evitar", dijo Mejía. Las autoridades recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria y puede provocar complicaciones graves, principalmente en niños pequeños, adultos mayores y personas no vacunadas.