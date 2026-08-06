Motagua vs FAS EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY por la Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua derrotó 1-0 al FAS de El Salvador por la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf.

Min. 90 - Sufre el Motagua, Kevin Santamaría quedó solo frente a portería y Luis Ortiz logra tapar tremendo zapatazo.

Min. 89 - Salen del terreno de las acciones Jorge Serrano y José Reyes, ingresaron Jefryn Macías y Andy Hernández

Min. 89 - Se salva el Motagua, centro desde la izquierda y Rafael Tejeda de cabeza la manda por un costado.

Min. 85 - Dura patada de Serrano contra Yan Maciel, el brasileño le cubrió el balón el panameño se molesta y se lo termina bajando, el árbitro lo amonesta.

Min. 80 - Pase filtrado de Rodrigo Gómez a Jorge Serrano que se metía al área, pero se había quedado fuera de luegar.

Min. 79 - Doble cambio en el Motagua, salen Jesús Bátiz y Jonathan Moya, ingresan Jeffry Miranda y Rodrigo Gómez

Min. 77 - Amonestado Óscar Padilla por fuerte falta contra jugador del FAS.

Min. 74 - Otra modificación para el FAS, se retira José Portillo y en su lugar ingresó Kevin Santamaría

Min. 69 - Vuelve Motagua a la carga, mala salida del FAS que le quedó a Padilla para servirle a Rodrigo que remata y el balón pasó muy cerca.

Min. 66 - Doble cambio para el FAS, salen Jonathan Nolasco y Edgar Medrano, ingresan en su lugar Elmer Bonilla y Melvin Urbina

Min. 61 - Goooooooooool del Motagua gooooooooooooooool de Rodrigo De Olivera de cabeza tras centro desde la derecha de Jorge Serrano