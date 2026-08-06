Motagua vs FAS EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY por la Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua derrotó 1-0 al FAS de El Salvador por la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf.
Min. 90 - Sufre el Motagua, Kevin Santamaría quedó solo frente a portería y Luis Ortiz logra tapar tremendo zapatazo.
Min. 89 - Salen del terreno de las acciones Jorge Serrano y José Reyes, ingresaron Jefryn Macías y Andy Hernández
Min. 89 - Se salva el Motagua, centro desde la izquierda y Rafael Tejeda de cabeza la manda por un costado.
Min. 85 - Dura patada de Serrano contra Yan Maciel, el brasileño le cubrió el balón el panameño se molesta y se lo termina bajando, el árbitro lo amonesta.
Min. 80 - Pase filtrado de Rodrigo Gómez a Jorge Serrano que se metía al área, pero se había quedado fuera de luegar.
Min. 79 - Doble cambio en el Motagua, salen Jesús Bátiz y Jonathan Moya, ingresan Jeffry Miranda y Rodrigo Gómez
Min. 77 - Amonestado Óscar Padilla por fuerte falta contra jugador del FAS.
Min. 74 - Otra modificación para el FAS, se retira José Portillo y en su lugar ingresó Kevin Santamaría
Min. 69 - Vuelve Motagua a la carga, mala salida del FAS que le quedó a Padilla para servirle a Rodrigo que remata y el balón pasó muy cerca.
Min. 66 - Doble cambio para el FAS, salen Jonathan Nolasco y Edgar Medrano, ingresan en su lugar Elmer Bonilla y Melvin Urbina
Min. 61 - Goooooooooool del Motagua gooooooooooooooool de Rodrigo De Olivera de cabeza tras centro desde la derecha de Jorge Serrano
Min. 58 - Ingresa Rodrigo De Olivera en lugar de Denis Meléndez. Motagua va en busca de ese gol que lo ponga en ventaja
Min. 49 - Se salva el Motagua, centro desde la izquierda de Juan Vega, en el área esperaba César Díaz que llega con lo justo y con un gran reflejo el portero Ortiz la mandó al tiro de esquina.
Min. 43 - Motagua perdona, pase filtrado de Meléndez a Moya que cerraba solo por banda derecha, patea y el portero logró desviar para el tiro de esquina.
Min. 20 - Dura falta de Portillo contra Edgar Medrano, era para amonestación para el defensor del Motagua, pero el árbitro lo perdonó.
Min. 16 - El FAS logra adueñarse del balón, tiene dominado al Motagua, aunque sin mucho peligro en el área rival.
Min. 8 - Sale Nelson Bonilla lesionado, dio un pase y sintió el dolor en el músculo de su pierna. En su lugar ingresó el chileno 11. César Díaz.
Min. 6 - Se salva el FAS. Centro desde la izquierda de Batiz y la recibe de zurda Luis Vega donde el portero la logra desviar con lo justo, el balón impacta en el poste y la defensa la saca.
Min. 4 - Dura falta de Óscar Padilla contra José Portillo, al final se lo llevaron en camialla.
Min. 2 - Falta contra Batiz que se escapaba solo al ataque muy cerca del área. Tiro libre para Motagua.
INICIÓ EL PARTIDO EN EL NACIONAL
Alineaciones confirmadas
Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 5. Óscar Padilla, 8. Denis Meléndez, 7. Jorge Serrano, 21. Jesús Bátiz, 23. José Reyes y 9. Jonathan Moya
FAS: 1. Kevin Carabantes, 16. Juan Vega, 28. Rudy Clavel, 3. Miguel Murillo, 29. Jorge Cruz, 5. José Portillo, 8. Jonathan Nolasco, 20. Yan Maciel, 7. Rafael Tejeda, 13. Edgar Medrano y 9. Nelson Bonilla
Todo está listo para el partido. Los equipos ya están en el estadio Nacional, se alistan para realizar trabajos de calentamiento.
Dirigido por el español Javier López, Motagua, actual campeón del fútbol hondureño, llega al compromiso fortalecido tras golear por 5-0 al Verdes, de Belice, resultado que lo dejó en la cima del grupo D, en el que también están emparejados el Cartaginés, de Costa Rica, y el Municipal, de Guatemala.
El club hondureño disputa su cuarta participación consecutiva en la Copa Centroamericana después de clasificarse como el equipo con mayor puntuación en la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de Honduras.
Las 'Águilas' del Motagua intentarán superar por primera vez los cuartos de final, ronda en la que quedaron eliminadas en cada una de sus tres participaciones anteriores.
El FAS, que no tuvo actividad en la primera jornada de la Copa Centroamericana, afrontará su debut frente a un rival de amplio recorrido en el torneo y líder entre los clubes de su país en participaciones, con 24 partidos disputados, nueve victorias, ocho empates, siete derrotas y 36 goles anotados.
Los 'Tigres', bajo la dirección técnica del mexicano Adrián Sánchez, juegan el partido con la necesidad de sumar los primeros puntos de su historia en la Copa Centroamericana, después de haber sido eliminado en la fase de grupos de la edición inaugural de 2023 y perder sus cuatro encuentros disputados en el torneo.
Hora y canal dónde ver partido de Motagua vs FAS
Hora: 9:00 PM
Canal: ESPN y Disney+
- Alineaciones probables:
Motagua: Luis Ortiz; Clever Portillo, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Cristopher Meléndez; Óscar Discua, Alejandro Reyes, Denis Meléndez, Rodrigo de Olivera, Jorge Serrano y Jesús Batiz.
Entrenador: Javier López.
FAS: Kevin Carabantes; José Guevara, Roberto Domínguez, Edson Meléndez, Bryan Tamacas, Jonathan Nolasco, Rodrigo Rivera, Jairo Henríquez, Dustin Corea, Kevin Reyes y Emiliano Villar.
Entrenador: Adrián Sánchez.