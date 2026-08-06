Motagua recibe a CD FAS por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 06 de agosto, Motagua y FAS protagonizarán uno de los partidos más atractivos en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, programado para las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés de Tegucigalpa. Motagua tuvo un estreno soñado en la Copa Centroamericana al golear por 5-0 a Verdes FC como visitante, gracias a los goles de Luis Vega, Denis Meléndez, Jordan García y un doblete de Jonathan Moya, colocándose como líderes del Grupo D por diferencia de gol. Además, el "ciclón azul" también arrancó con fuerza la Liga Nacional de Honduras, donde venció 3-0 a Juticalpa con las anotaciones de Jonathan Moya, Rodrigo De Olivera y Óscar Padilla Discua, confirmando el gran momento del equipo.

Por su parte, CD FAS disputará el certamen por segunda vez en su historia tras clasificarse como el equipo con más puntos de la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de El Salvador.

Los "tigrillos" buscarán superar por primera vez la fase de grupos y llegan con confianza después de derrotar 4-0 a Inca Aruba en el campeonato salvadoreño con anotaciones de Rafael Tejada, Edgar Medrano, Nelson Bonilla y Josué Cartagena.



Posibles onces de FC Motagua y CD FAS

Ni Motagua ni FAS cuentan con futbolistas suspendidos para este partido; sin embargo, Javier López confirmó en rueda de prensa las lesiones de: Valerio Marinacci, quien estará fuera de dos a tres semanas, Carlos Palma por un pequeño problema muscular y Riky Zapata, una baja de larga duración.

Si tomamos esto en cuenta, se estima que Motagua y CD FAS no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre. FC Motagua: Luis Ortiz en portería; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega y Clever Portillo en defensa; Denis Meléndez, Óscar Padilla y Alejandro Reyes en el mediocampo; con Jorge Serrano, Jesús Batiz y Jonathan Moya o Rodrigo De Olivera como referencias en ataque.

CD FAS: Kevin Carabantes en portería; Miguel Murillo, Jorge Cruz, Rudy Clavel y Juan Vega en defensa; Yan Maciel, José Portillo, Elmer Bonilla en el mediocampo; con Melvin Urbina, Nelson Bonilla y Rafael Tejada en el frente de ataque.

¿Dónde ver el partido entre Motagua y FAS?