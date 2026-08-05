¿En qué departamentos de Honduras hay más niños con nombres de futbolistas famosos?

Tegucigalpa, Honduras.- La pasión por el fútbol no solo es una herencia generacional que se limita a ser hincha de algún club y disfrutar del deporte rey. En Honduras, muchos se atreven a registrar a sus hijos con nombres de futbolistas famosos de élite.
Muchos hondureños se atrevieron a llamar a sus hijos Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, entre otros nombres. De hecho, entre los nombres de estos astros, Neymar fue el que más predominó en la última década, según un análisis de EL HERALDO con datos del Registro Nacional de las Personas (RNP).
Además, con el estallido de la fiebre mundialista y la nueva generación de futbolistas, en Honduras ya hay niños llamados Bellingham, Haaland y Yamal, los cuales pese a ser apellidos extranjeros, fueron utilizados como nombre de pila.
¿Cuáles son los departamentos con más niños que llevan nombres de "cracks"? EL HERALDO le presenta un mapa de los departamentos donde más niños han sido "bautizados" con nombres de íconos de fútbol.
También podrá interactuar con el mapa para conocer los nombres usados en cada departamento.