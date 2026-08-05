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¿En qué departamentos de Honduras hay más niños con nombres de futbolistas famosos?

EL HERALDO le presenta un mapa interactivo con el que podrá conocer cuántos niños fueron nombrados Messi, Haaland, Neymar, Cristiano Ronaldo y otros más

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:34
¿En qué departamentos de Honduras hay más niños con nombres de futbolistas famosos?

De acuerdo a datos del Registro Nacional de las Personas (RNP), en los últimos diez años Neymar se convirtió en uno de los nombres más populares en Honduras.

 Foto: ilustración elaborada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- La pasión por el fútbol no solo es una herencia generacional que se limita a ser hincha de algún club y disfrutar del deporte rey. En Honduras, muchos se atreven a registrar a sus hijos con nombres de futbolistas famosos de élite.

Muchos hondureños se atrevieron a llamar a sus hijos Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, entre otros nombres. De hecho, entre los nombres de estos astros, Neymar fue el que más predominó en la última década, según un análisis de EL HERALDO con datos del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Más de 500 peruanos llevan el nombre de Haaland; 238 se llaman Mbappé y 175, Pedri

Además, con el estallido de la fiebre mundialista y la nueva generación de futbolistas, en Honduras ya hay niños llamados Bellingham, Haaland y Yamal, los cuales pese a ser apellidos extranjeros, fueron utilizados como nombre de pila.

¿Cuáles son los departamentos con más niños que llevan nombres de "cracks"? EL HERALDO le presenta un mapa de los departamentos donde más niños han sido "bautizados" con nombres de íconos de fútbol.

También podrá interactuar con el mapa para conocer los nombres usados en cada departamento.


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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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