UMECIT vs Olimpia EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Copa Centroamericana en directo

Penonomé, Panamá.- Olimpia afronta este miércoles una prueba importante en la Copa Centroamericana de Concacaf cuando visite al UMECIT de Panamá , en un duelo donde los albos buscarán mantener el paso perfecto y dar un golpe que los acerque a los cuartos de final.

El conjunto hondureño llega con la confianza en alto tras imponerse 2-0 al Deportivo Mixco de Guatemala en la jornada inaugural, resultado que lo dejó como líder del Grupo C. Ahora, el objetivo del equipo dirigido por Eduardo Espinel es sumar su segunda victoria consecutiva y consolidarse en la cima de la clasificación.

Del otro lado estará un UMECIT urgido de reaccionar. El cuadro panameño cayó 2-1 frente al Deportivo Saprissa en su debut y está obligado a puntuar para no complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.

Los dirigidos por el venezolano Julio Infante intentarán aprovechar su condición de local en el Estadio Universidad Latina, de Penonomé, para frenar a uno de los clubes más exitosos de Centroamérica y mantenerse con opciones de clasificación.

Olimpia, además, llega motivado por el buen momento que vive en el inicio de la temporada. Antes de viajar a Panamá, el conjunto albo derrotó a Lobos UPNFM en el torneo Apertura de la Liga Nacional, confirmando el buen nivel futbolístico que ha mostrado en las últimas semanas.

El guardameta Edrick Menjívar destacó la dificultad del compromiso y dejó claro que el gran objetivo del club sigue siendo volver a conquistar un título internacional.

"Sabemos que tenemos la necesidad de volver al podio internacional y levantar un título. Nos espera un partido muy complicado ante un buen rival que también necesita ganar, por lo que será un encuentro muy exigente", expresó el arquero olimpista.

El compromiso, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C, se disputará este miércoles en el Estadio Universidad Latina de Penonomé. Mientras Olimpia buscará dar un paso casi definitivo hacia la siguiente ronda, el UMECIT jugará una auténtica final para mantenerse con vida en la Copa Centroamericana.