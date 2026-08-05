Maestra acusa a secretario departamental de pedir favores sexuales a cambio de una plaza

Cortés, Honduras.-La docente Karla Mejía denunció públicamente al secretario de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, Nery Pineda, por presunto acoso sexual y abuso de poder, al asegurar que el funcionario le habría solicitado favores sexuales a cambio de otorgarle una plaza laboral.

De acuerdo con la denuncia realizada por la maestra, tras negarse a las supuestas exigencias, habría sido retirada del sistema, situación que, según afirmó, le impide recibir su salario.

Entre las acciones que solicita, Mejía pidió al Ministerio Público y a la Secretaría de Educación la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

Asimismo, solicitó la suspensión temporal del funcionario mientras se desarrolla el proceso y que se garantice su protección laboral, además del pago inmediato de su salario.

En horas de la mañana de este miércoles 5 de agosto, la docente acudió a las oficinas de la Dirección Departamental de Educación en Cortés para presentar formalmente la denuncia. Posteriormente, sostuvo una reunión con el director departamental, pero al salir del encuentro declinó brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Hasta el momento, el secretario departamental señalado en la denuncia no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos. Tampoco la Secretaría de Educación ha informado sobre la apertura de una investigación o las medidas que adoptará respecto al caso.