CN y Estado Mayor Conjunto instalan mesas para analizar reformas a Ley de las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la junta directiva del Congreso Nacional sostuvieron una reunión con la cúpula del Estado Mayor Conjunto con el objetivo de evaluar las reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas (FF AA) y revisar la capacidad operativa de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). El acercamiento busca articular un marco legal consensuado que fortalezca las tareas de seguridad en el territorio nacional.

La cita legislativa en la sede militar permitió definir la socialización sobre la iniciativa introducida en el pleno en abril pasado, orientada a actualizar los preceptos normativos de la institución castrense. "Este es un acto de respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, porque nos acompañan nuestros jefes de bancada y la Comisión de Defensa y Soberanía para establecer estas mesas de trabajo; debemos cuidar las Fuerzas Armadas y que no se vuelvan a politizar, defender la Constitución y al pueblo hondureño", afirmó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​Zambrano garantizó a la junta de comandantes que no se someterá a votación ningún cambio normativo que no cuente con la anuencia de la institución militar.

​El diálogo también abordó la necesidad de desplegar mayores esfuerzos en materia de seguridad ciudadana mediante las unidades operativas combinadas. "No vamos a aprobar nada de las Fuerzas Armadas si no está en consenso con ustedes, debe hacerse trabajo en armonía y en equipo; la gente espera mucho de las Fuerzas Armadas y finalizo felicitando al general y a la Junta de Comandantes por el aumento de 3,000 lempiras a toda la tropa", añadió el diputado Zambrano.​ Por su parte, la jefatura del Estado Mayor Conjunto ratificó la subordinación y el compromiso de la fuerza armada con la protección territorial y la tranquilidad pública.​ El mando castrense reiteró que la formación militar mantiene su orientación constitucional hacia la tutela de los intereses fundamentales de la nación.