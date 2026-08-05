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CN y Estado Mayor Conjunto instalan mesas para analizar reformas a Ley de las FF AA

Tanto Fuerzas Armadas como el Congreso acordaron trabajar para desplegar mayores esfuerzos en materia de seguridad

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 14:45
CN y Estado Mayor Conjunto instalan mesas para analizar reformas a Ley de las FF AA

Las Fuerzas Armadas trabajan junto al Congreso en una reforma a su ley constitutiva.

Foto: Cortesía Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la junta directiva del Congreso Nacional sostuvieron una reunión con la cúpula del Estado Mayor Conjunto con el objetivo de evaluar las reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas (FF AA) y revisar la capacidad operativa de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

El acercamiento busca articular un marco legal consensuado que fortalezca las tareas de seguridad en el territorio nacional.

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La cita legislativa en la sede militar permitió definir la socialización sobre la iniciativa introducida en el pleno en abril pasado, orientada a actualizar los preceptos normativos de la institución castrense.

"Este es un acto de respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, porque nos acompañan nuestros jefes de bancada y la Comisión de Defensa y Soberanía para establecer estas mesas de trabajo; debemos cuidar las Fuerzas Armadas y que no se vuelvan a politizar, defender la Constitución y al pueblo hondureño", afirmó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​Zambrano garantizó a la junta de comandantes que no se someterá a votación ningún cambio normativo que no cuente con la anuencia de la institución militar.

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​El diálogo también abordó la necesidad de desplegar mayores esfuerzos en materia de seguridad ciudadana mediante las unidades operativas combinadas.

"No vamos a aprobar nada de las Fuerzas Armadas si no está en consenso con ustedes, debe hacerse trabajo en armonía y en equipo; la gente espera mucho de las Fuerzas Armadas y finalizo felicitando al general y a la Junta de Comandantes por el aumento de 3,000 lempiras a toda la tropa", añadió el diputado Zambrano.​

Por su parte, la jefatura del Estado Mayor Conjunto ratificó la subordinación y el compromiso de la fuerza armada con la protección territorial y la tranquilidad pública.​ El mando castrense reiteró que la formación militar mantiene su orientación constitucional hacia la tutela de los intereses fundamentales de la nación.

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"Nos formaron para defender la soberanía y la integridad del país, para eso cuenten con las Fuerzas Armadas; cuando el país nos necesite siempre vamos a estar presentes", enfatizó Héctor Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto.

​Valerio remarcó la disposición de la tropa para colaborar activamente en las tareas preventivas y de combate a la criminalidad en apoyo a la población.

​La mesa institucional contó con la participación del secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, integrantes de la junta directiva, jefes de las distintas bancadas e integrantes de la Comisión de Defensa y Soberanía encabezada por el diputado Kilvett Bertrand, quienes darán seguimiento al dictamen.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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