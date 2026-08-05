CNA presenta denuncia contra Juan Ramón Cruz y Gilberto Ríos por corrupción en Fosovi

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó hoy una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por un presunto desfalco millonario en el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), en el que señala como responsables a los exdirectores ejecutivos Juan Ramón Cruz Carvajal y Gilberto Ríos Munguía alias "El Grillo".

De acuerdo con la investigación del CNA, las presuntas irregularidades habrían ocurrido bajo un modelo de gestión marcado por el desorden administrativo, situación que, según la organización, provocó el colapso de los controles internos y permitió que las anomalías se mantuvieran durante varios años.

La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, afirmó que existen "señales sólidas" de una posible desviación de recursos públicos hacia cuentas personales de exfuncionarios.

Precisó que ese extremo es objeto de investigación por parte del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas.

"Existen señales sólidas" de que parte de los recursos pudieron haber sido transferidos a cuentas personales de exfuncionarios, manifestó Castellanos al presentar la denuncia.

La titular del CNA sostuvo además que la corrupción comienza cuando "el Estado permite que la discrecionalidad sustituya a la ley" y exhortó al Ministerio Público a desarrollar una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades penales que correspondan.