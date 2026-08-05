CNA presenta denuncia contra Juan Ramón Cruz y Gilberto Ríos por corrupción en Fosovi

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó hoy una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por un presunto desfalco millonario en el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), en el que señala como responsables a los exdirectores ejecutivos Juan Ramón Cruz Carvajal y Gilberto Ríos Munguía alias "El Grillo".
De acuerdo con la investigación del CNA, las presuntas irregularidades habrían ocurrido bajo un modelo de gestión marcado por el desorden administrativo, situación que, según la organización, provocó el colapso de los controles internos y permitió que las anomalías se mantuvieran durante varios años.
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, afirmó que existen "señales sólidas" de una posible desviación de recursos públicos hacia cuentas personales de exfuncionarios.
Precisó que ese extremo es objeto de investigación por parte del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas.
"Existen señales sólidas" de que parte de los recursos pudieron haber sido transferidos a cuentas personales de exfuncionarios, manifestó Castellanos al presentar la denuncia.
La titular del CNA sostuvo además que la corrupción comienza cuando "el Estado permite que la discrecionalidad sustituya a la ley" y exhortó al Ministerio Público a desarrollar una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades penales que correspondan.
Irregularidades
El CNA explicó que el caso se desarrolló desde el presunto colapso de los controles financieros dentro de la institución, ya que entre 2020 y 2026 no se habrían elaborado estados financieros debido "a la falta de información proporcionada por las administradoras generales".
Sostuvo que los entonces directores ejecutivos, Juan Ramón Cruz Carvajal y Gilberto Ríos Munguía, tenían conocimiento de esta situación y no adoptaron medidas para corregirla.
Por estos hechos, también se presentó una denuncia por el presunto delito de abuso de autoridad por omisión contra ambos exfuncionarios y contra las exadministradoras de la institución, Nadina de Quiñones y Ana Carolina Rodríguez.
Además, apuntan que entre 2020 y 2026 se retuvieron más de dos millones de lempiras destinados al Instituto Hondureño de Previsión del Empleado Público (Inhupen), recursos que finalmente no habrían sido trasladados como se planteó.
Asimismo, indicó que existe una deuda de dos millones de lempiras con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). De ese monto, 1,550,000 lempiras corresponderían a la gestión de Juan Ramón Cruz Carvajal y 500,000 lempiras a la administración de Gilberto Ríos Munguía.
Incumplimientos tributarios
De acuerdo con el CNA, un memorándum del jefe de Recursos Humanos confirmó a Munguía que la institución "no estaba realizando el cálculo ni la retención del impuesto sobre la renta a sus empleados", situación que, según la denuncia, favorecía principalmente a funcionarios con mayores salarios.
El organismo informó que al menos 13 trabajadores de rangos medios y administrativos fueron incorporados a los expedientes de la Fiscalía por su presunta cooperación dentro del esquema investigado.
No obstante, en el contexto del caso, Juan Ramón Cruz Carvajal, quien dirigió el entonces Fosovi entre 2017 y julio de 2021, ya había sido procesado anteriormente.
En ese expediente fue beneficiado con arresto domiciliario tras ser acusado por los delitos de fraude y asociación para delinquir; de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, habría participado en un presunto fraude millonario contra el Estado de Honduras durante la ejecución del proyecto habitacional Residencial Honduras.