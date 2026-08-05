Capturan a tres hombres con millonaria cantidad de dinero en el muelle de cabotaje de La Ceiba

La Ceiba, Honduras .- Tres hombres fueron capturados la mañana de este miércoles en el Muelle de Cabotaje de La Ceiba cuando pretendían abordar una embarcación con destino a la isla de Roatán, portando una suma superior a un millón de lempiras en efectivo de la cual no pudieron justificar su origen. ​Los detenidos, quienes llegaron a las instalaciones de la terminal marítima a bordo de un taxi, fueron identificados preliminarmente como Carlos Jamel Fernández, Zacaniel Khiarie Pouchie Pinnacle originarios de Roatán y uno residente de La Ceiba que conducía el taxi de nombre Nelson Enrique López. ​

Durante las inspecciones de rutina realizadas por las autoridades en el punto de embarque, se detectó el millonario monto, el cual trasladaban sin la documentación legal en tres cajas. El dinero iba en bolsas negras.

"La detención se hizo gracias a las inspecciones de rutina de la Policía Nacional. Ellos argumentaron que su destino final era La Mosquitia (en el departamento de Gracias a Dios), aunque inicialmente iban a Roatán. Ellos serán remitidos a la Fiscalía", dijo el comisionado Samir Rodríguez, jefe de la policía nacional en Atlántida.

Al ser interrogados por los agentes policiales, los sospechosos argumentaron que la fuerte cantidad de dinero provenía de una herencia familiar.​