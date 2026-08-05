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Capturan a tres hombres con millonaria cantidad de dinero en el muelle de cabotaje de La Ceiba

Los detenidos pretendían abordar una embarcación con destino a la isla de Roatán, sin embargo, se les detectó una millonaria suma de dinero. Aquí los detalles

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 11:43
Capturan a tres hombres con millonaria cantidad de dinero en el muelle de cabotaje de La Ceiba

Los detenidos fueron identificados preliminarmente como Carlos Jamel Fernández, Zacaniel Khiarie Pouchie Pinnacle y Nelson Enrique López. ​

 Foto: Carlos Molina/ EL HERALDO

La Ceiba, Honduras .- Tres hombres fueron capturados la mañana de este miércoles en el Muelle de Cabotaje de La Ceiba cuando pretendían abordar una embarcación con destino a la isla de Roatán, portando una suma superior a un millón de lempiras en efectivo de la cual no pudieron justificar su origen.

​Los detenidos, quienes llegaron a las instalaciones de la terminal marítima a bordo de un taxi, fueron identificados preliminarmente como Carlos Jamel Fernández, Zacaniel Khiarie Pouchie Pinnacle originarios de Roatán y uno residente de La Ceiba que conducía el taxi de nombre Nelson Enrique López. ​

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Durante las inspecciones de rutina realizadas por las autoridades en el punto de embarque, se detectó el millonario monto, el cual trasladaban sin la documentación legal en tres cajas. El dinero iba en bolsas negras.

"La detención se hizo gracias a las inspecciones de rutina de la Policía Nacional. Ellos argumentaron que su destino final era La Mosquitia (en el departamento de Gracias a Dios), aunque inicialmente iban a Roatán. Ellos serán remitidos a la Fiscalía", dijo el comisionado Samir Rodríguez, jefe de la policía nacional en Atlántida.

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Al ser interrogados por los agentes policiales, los sospechosos argumentaron que la fuerte cantidad de dinero provenía de una herencia familiar.​

El dinero fue descubierto durante las inspecciones rutinarias. Los detenidos afirmaron que se trataba de una herencia familiar.

El dinero fue descubierto durante las inspecciones rutinarias. Los detenidos afirmaron que se trataba de una herencia familiar.

 (Foto: Carlos Molina/ EL HERALDO )

Sin embargo, al no presentar los comprobantes requeridos para el transporte de tales sumas de efectivo, los tres individuos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

En las próximas horas serán remitidos al Ministerio Público para responder por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

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Redacción web
Carlos Molina

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