Gobierno y el INE lanzan XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), lanzó oficialmente este miércoles -05 de agosto- el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. El Censo 2026 se posiciona como la herramienta estadística más importante de la década, diseñada para conocer con exactitud cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. La información servirá como base estratégica para orientar la inversión pública y dirigir recursos hacia los municipios con mayores necesidades. A diferencia de procesos anteriores, este levantamiento utilizará tecnología de vanguardia y georreferenciación en tiempo real para garantizar datos precisos y ágiles.

Para seguridad de la ciudadanía, las personas que realizarán el censo portarán chaleco, gorra y un carné con código QR para su validación. El proceso cuenta con el respaldo técnico, financiero y metodológico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), garantizando los más altos estándares internacionales en materia estadística. La ceremonia reunió a altas autoridades de Estado, miembros del cuerpo diplomático, organismos cooperantes y líderes sociales, junto a 1,200 censistas en representación de las más de 15,000 personas que se desplegarán en todo el país. El Director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Rony Pacheco, expresó: "este censo es el mapa del futuro de Honduras; cada dato representa la voz y la necesidad de una familia para orientar con precisión la inversión social que el país necesita". Por su parte, el Representante del UNFPA, Iván Castellanos dijo: "la recolección de datos de alta calidad es el primer gran paso, pero el verdadero valor estratégico del censo comienza al transforma esos datos en decisiones, políticas públicas e inversión eficiente". "La realización de este censo es una estratégica de estado que guiará el rumbo del país en las próximas décadas" destacó Castellanos . "Este censo permitirá a Honduras contar con información actualizada y avanzará a la prosperidad", dijo.

Así mismo, el Jefe de Operaciones y Representante del Grupo BID en Honduras, Lorenzo Escondeur, resaltó que "la incorporación de innovaciones es importantes en este censo, como el uso de cartografia digital y la utilización de tabletas electrónicas para la recolección de información. Es importante destacar que el valor de los datos del censo no es el monto de recursos invertidos, sino que su valor está dado por su uso, y mientras más se utilice mayor el rendimiento de esta inversión". Desde Tegucigalpa a Gracias a Dios e Islas de la Bahía, los censistas irán de puerta en puerta y el BID acompaña a través de un préstamo para este propósito" destacó el representante del BID. "El censo va más allá del trabajo de campo porque los datos servirán para desarrollar acciones públicas", aseguró. Las autoridades del INE hicieron un llamado a la población hondureña para sumarse activamente a este proyecto nacional, abriendo las puertas a los censistas. Se recuerda a la ciudadanía que la información recabada está protegida por la ley del INE, bajo estricto secreto estadístico, garantizando que los datos recopilados sean utilizados exclusivamente para fines estadísticos.