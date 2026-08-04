Viceministro de Salud presenta en el Congreso avances del sistema de salud

Tegucigalpa, Honduras.-El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, llegó este martes 4 de agosto al Congreso Nacional para presentar un informe sobre los avances alcanzados por la Secretaría de Salud durante los primeros seis meses de gobierno, con énfasis en la ejecución del decreto de emergencia sanitaria y los resultados obtenidos en distintas áreas del sistema público. El funcionario explicó que el documento entregado a la Secretaría del Congreso va más allá del decreto de emergencia e incluye los principales indicadores de gestión, así como la ejecución presupuestaria y las acciones desarrolladas en coordinación con el Poder Legislativo. "Más allá del decreto, es un informe de avances, de tareas que hemos venido realizando en estos primeros seis meses de gobierno, pues en articulación con el Congreso Nacional, hemos visto los avances en los diferentes indicadores, así como cómo podemos articular y hacer sinergias para avanzar y crear mejores condiciones para todos los usuarios, nuestros pacientes de Secretaría de Salud, en conjunto con el Congreso Nacional", manifestó Midence.

El viceministro señaló que el informe detalla el impacto generado por el decreto de emergencia sanitaria, destacando acciones dirigidas a reducir la mora quirúrgica, fortalecer los puntos de entrada al país, ampliar la capacidad de los laboratorios y garantizar la adquisición de vacunas. "Dimos ese informe, ya la Secretaría del Congreso lo tiene, donde va todo el tema de la ejecución presupuestaria, no solamente el decreto de emergencia, sino que más allá de todo el impacto generado a través de esta gran sombría que es el decreto de emergencia, que nos ha permitido tener grandes avances dentro de ellos, mora quirúrgica, fortalecimiento de puntos de entrada, fortalecimiento de laboratorios, compra de vacunas", expresó. En materia epidemiológica, Midence afirmó que las medidas implementadas han permitido mantener bajo control los casos de sarampión en el país, pese al incremento registrado en otras naciones de la región. "Recordemos que estamos en un contexto epidemiológico complejo, como es el tema de sarampión, y a razón también de este decreto de emergencia tenemos 12 casos únicamente, en comparación con 30 mil casos en Guatemala y 20 mil casos en México", indicó. Respecto al abastecimiento de medicamentos e insumos, el funcionario aseguró que la red sanitaria mantiene niveles superiores al 85 % en el primer nivel de atención y del 92 % en los establecimientos de segundo nivel, descartando que exista una relación entre el desarrollo de las jornadas quirúrgicas y un eventual desabastecimiento.