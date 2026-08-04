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Vozinha al Colo Colo: revelan detalles de su contrato, cláusula y el salario confirmado

El portero de Cabo Verde ha causado gran revuelo en su llegada a Chile, donde jugará con el club más grande de ese país

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 14:18
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Vozinha, portero de Cabo Verde que se hizo famoso en el Mundial 2026 por su grandes actuaciones con los africanos, fue presentado con el Colo Colo de Chile y se revelaron detalles de su contrato, la cláusula pactada y el salario confirmado.

Fotos: Cortesía redes Colo Colo
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Vozinha arribó a Chile el sábado 1 de agosto para unirse al Colo Colo, el arquero de 40 años lo hace proveniente del Chaves de la segunda división de Portugal.

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Vozinha no podía creer lo que vivió en Chile ya que muchas personas lo estaban esperando en el Aeropuerto Internacional de Santiago proveniente de Madrid, España.

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Su presentación tuvo varios detalles a destacar: duró una hora y 27 minutos, hubo más de 70 medios acreditados y se hicieron 30 preguntas.

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También se revelaron varios aspectos de su contrato con el Colo Colo; el primero de ellos es que su vínculo se da por 6 meses. Sin embargo...

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Existe una cláusula que puede extender el contrato de Vozinha en el Colo Colo. Vozinga debe estar presente en el 50% de los partidos que le restan y así el vínculo se ampliará por un año.

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En total, Vozinha podría ser jugador del Colo Colo por 18 meses (un año y medio) si se logra activar la cláusula que dependerá de su participación con el equipo chileno.

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En cuanto a su salario, medios chilenos como ADN Deportes y El Mercurio precisaron que rondará los 50 mil dólares mensuales, pese a que se había dicho que solo serían 25 mil dólares al mes.

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Estos 50 mil dólares mensuales se convierten en aproximadamente 47 millones de pesos chilenos. No obstante, Vozinha no es quien más gana en el Colo Colo.

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Hay varios futbolistas que ganan más que Vozinha en el Colo Colo; el que más devenga es Arturo Vidal, que cobra alrededor de 125 mil dólares mensuales.

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Vozinha fue una de las sensaciones del Mundial 2026 junto a la sorprendente Cabo Verde, recordado por su gran actuación en el partido de fase de grupos vs España y el de 16avos de final ante Argentina.

Foto: EFE
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A sus 40 años, este será el séptimo club del africano en el extranjero. Anteriormente, ganaba 9 mil dólares al mes en el Chaves de la segunda división de Portugal.

 Foto: EFE
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