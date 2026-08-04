Vozinha al Colo Colo: revelan detalles de su contrato, cláusula y el salario confirmado

Vozinha, portero de Cabo Verde que se hizo famoso en el Mundial 2026 por su grandes actuaciones con los africanos, fue presentado con el Colo Colo de Chile y se revelaron detalles de su contrato, la cláusula pactada y el salario confirmado.
Vozinha arribó a Chile el sábado 1 de agosto para unirse al Colo Colo, el arquero de 40 años lo hace proveniente del Chaves de la segunda división de Portugal.
Vozinha no podía creer lo que vivió en Chile ya que muchas personas lo estaban esperando en el Aeropuerto Internacional de Santiago proveniente de Madrid, España.
Su presentación tuvo varios detalles a destacar: duró una hora y 27 minutos, hubo más de 70 medios acreditados y se hicieron 30 preguntas.
También se revelaron varios aspectos de su contrato con el Colo Colo; el primero de ellos es que su vínculo se da por 6 meses. Sin embargo...
Existe una cláusula que puede extender el contrato de Vozinha en el Colo Colo. Vozinga debe estar presente en el 50% de los partidos que le restan y así el vínculo se ampliará por un año.
En total, Vozinha podría ser jugador del Colo Colo por 18 meses (un año y medio) si se logra activar la cláusula que dependerá de su participación con el equipo chileno.
En cuanto a su salario, medios chilenos como ADN Deportes y El Mercurio precisaron que rondará los 50 mil dólares mensuales, pese a que se había dicho que solo serían 25 mil dólares al mes.
Estos 50 mil dólares mensuales se convierten en aproximadamente 47 millones de pesos chilenos. No obstante, Vozinha no es quien más gana en el Colo Colo.
Hay varios futbolistas que ganan más que Vozinha en el Colo Colo; el que más devenga es Arturo Vidal, que cobra alrededor de 125 mil dólares mensuales.
Vozinha fue una de las sensaciones del Mundial 2026 junto a la sorprendente Cabo Verde, recordado por su gran actuación en el partido de fase de grupos vs España y el de 16avos de final ante Argentina.
A sus 40 años, este será el séptimo club del africano en el extranjero. Anteriormente, ganaba 9 mil dólares al mes en el Chaves de la segunda división de Portugal.