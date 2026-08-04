  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos

Georgina reveló que las constantes críticas llegaron a preocuparla debido a que gran parte de su carrera está vinculada a la industria de la moda

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 14:12
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
1 de 16

Cristiano Ronaldo reaccionó después de que Georgina Rodríguez fuera blanco de comentarios en los que la calificaron de "gord*". El futbolista portugués no permaneció en silencio y respondió a las críticas.

 Fotos: Cortesía.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
2 de 16

Georgina Rodríguez rompió el silencio tras recibir una ola de críticas en redes sociales por su aspecto físico durante sus vacaciones de verano.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
3 de 16

La modelo e influencer utilizó su cuenta de Instagram para responder a los comentarios despectivos con un extenso y emotivo mensaje.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
4 de 16

Junto a varias fotografías en las que aparece disfrutando con Cristiano Ronaldo y sus hijos, Georgina defendió su derecho a aceptar los cambios naturales de su cuerpo.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
5 de 16

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", expresó la pareja del futbolista portugués.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
6 de 16

La empresaria aseguró que, como madre de tres niñas, desea enseñarles que el valor de una persona no depende de su físico ni de la opinión de desconocidos.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
7 de 16

También afirmó que intenta transmitir diariamente mensajes de autoestima y psicología positiva, una práctica que, según confesó, también la fortalece a ella.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
8 de 16

Georgina reveló que las constantes críticas llegaron a preocuparla debido a que gran parte de su carrera está vinculada a la industria de la moda y la imagen.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
9 de 16

La influencer contó que habló del tema con Cristiano Ronaldo, a quien cariñosamente llama "Cris", para expresar sus inquietudes.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
10 de 16

Según explicó, le confesó al delantero que le preocupaba que la llamaran "gorda", ya que sentía que su imagen pública estaba siendo cuestionada.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
11 de 16

Cristiano Ronaldo respondió con un mensaje de apoyo en el que le recordó que su valor va mucho más allá de su apariencia física y destacó sus cualidades personales.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
12 de 16

"Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien", dijo CR7.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
13 de 16

Georgina aprovechó la publicación para cuestionar los estereotipos de belleza y preguntarse quién determina cuál es el cuerpo "correcto".
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
14 de 16

La modelo también reflexionó sobre la idea de asociar la felicidad con una talla específica, rechazando ese tipo de estándares sociales.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
15 de 16

Además, explicó que mantiene una rutina constante de entrenamiento porque le aporta salud, disciplina, bienestar y tranquilidad mental, no por una obsesión con adelgazar.
Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos
16 de 16

Con su publicación, Georgina Rodríguez envió un mensaje de aceptación personal y autoestima, invitando a dejar de juzgar el cuerpo de los demás y a valorar lo verdaderamente importante.
Cargar más fotos