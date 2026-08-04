Cristiano Ronaldo responde a quienes critican físico de Georgina Rodríguez: sorprende a todos

Cristiano Ronaldo reaccionó después de que Georgina Rodríguez fuera blanco de comentarios en los que la calificaron de "gord*". El futbolista portugués no permaneció en silencio y respondió a las críticas.
Georgina Rodríguez rompió el silencio tras recibir una ola de críticas en redes sociales por su aspecto físico durante sus vacaciones de verano.
La modelo e influencer utilizó su cuenta de Instagram para responder a los comentarios despectivos con un extenso y emotivo mensaje.
Junto a varias fotografías en las que aparece disfrutando con Cristiano Ronaldo y sus hijos, Georgina defendió su derecho a aceptar los cambios naturales de su cuerpo.
"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", expresó la pareja del futbolista portugués.
La empresaria aseguró que, como madre de tres niñas, desea enseñarles que el valor de una persona no depende de su físico ni de la opinión de desconocidos.
También afirmó que intenta transmitir diariamente mensajes de autoestima y psicología positiva, una práctica que, según confesó, también la fortalece a ella.
Georgina reveló que las constantes críticas llegaron a preocuparla debido a que gran parte de su carrera está vinculada a la industria de la moda y la imagen.
La influencer contó que habló del tema con Cristiano Ronaldo, a quien cariñosamente llama "Cris", para expresar sus inquietudes.
Según explicó, le confesó al delantero que le preocupaba que la llamaran "gorda", ya que sentía que su imagen pública estaba siendo cuestionada.
Cristiano Ronaldo respondió con un mensaje de apoyo en el que le recordó que su valor va mucho más allá de su apariencia física y destacó sus cualidades personales.
"Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien", dijo CR7.
Georgina aprovechó la publicación para cuestionar los estereotipos de belleza y preguntarse quién determina cuál es el cuerpo "correcto".
La modelo también reflexionó sobre la idea de asociar la felicidad con una talla específica, rechazando ese tipo de estándares sociales.
Además, explicó que mantiene una rutina constante de entrenamiento porque le aporta salud, disciplina, bienestar y tranquilidad mental, no por una obsesión con adelgazar.
Con su publicación, Georgina Rodríguez envió un mensaje de aceptación personal y autoestima, invitando a dejar de juzgar el cuerpo de los demás y a valorar lo verdaderamente importante.