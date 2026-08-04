De TikTok a la Liga Nacional: creadores de contenido fichados por clubes profesionales en Honduras

Clubes de Liga Nacional de Honduras apostaron por unir tiktokers como nuevos fichajes y se suman más a la lista. Estos son todos los creadores de contenido que jugarán profesional.
Saul Fox, conocido como "La More", fue anunciado como nuevo refuerzo del CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras.
"La More" se desempeña como portero y ha tenido experiencia en el fútbol semiprofesional de Estados Unidos en el pasado.
Hasta el momento solo ha entrenado dos veces con el equipo, debido a compromisos que tuvo con la Selección de Tiktokers de Honduras, pero se espera que esta semana se someta a la disciplina del técnico Héctor Vargas.
Dixon Alvarado, "Rambito" de la Selección ed Tiktokers, fue transferido de la Academia Acarefut de Ojo de Agua, El Paraíso, al Club Brasilia de Río Lindo de la Liga de Ascenso.
El club no lo ha hecho oficial en sus redes sociales, pero varias paginas deportivas apuntan a que en las próximas horas se confirmará este fichaje.
Carlos Rodríguez conocido como “La Vaca” o "Jon Z de Temu" se incorporó al Palestino FC de la Segunda División de Liga Nacional.
Cabe destacar que "Jon Z de Temu" ya había jugado en Parrillas One, también de la Segunda División de Liga Nacional.
El creador de contenido ha mostrado buenas condiciones y es una de las apuestas del Palestino FC para el torneo Apertura 2026 de la liga de plata.
El goleador de la Selección de Tikokers de Honduras recibió de forma sorpresiva una invitación para integrarse a un histórico club catracho de la Liga Nacional.
Se trata de Platense, que ve en él una buena opción para reforzar el ataque del equipo escualo en el Apertura 2026.
“Es una iniciativa mía hacer esto; le va a dar exposición al club. La idea es que gane el fútbol de Honduras. Puede haber a quienes les agrade y a otros que no. Tampoco va a venir a ganarse un puesto regalado”, expresó el presidente de Platense, Christian Andrés.
Brayan Domínguez, conocido como “La Playa”, es otro de los tiktokers que jugará en Liga Nacional de Honduras.
Génesis PN le ha dado la oportunidad de formar parte del primer equipo. "La Playa" juega como defensa central y ha participado en torneos de "talacha" en Estados Unidos.
Cabe destacar que el propio creador de contenido pidió calma y explicó que aún no puede considerarse jugador oficial del equipo, ya que apenas cumple sus primeros días de evaluación.