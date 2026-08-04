Mercado de fichajes: Barrida en Real Madrid, Barcelona por crack y Vozinha firma millonario contrato

Varias bajas en Real Madrid y Barcelona tiene plan B en el caso Julián Álvarez. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
De acuerdo con el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, y con información confirmada por Diario AS, Yan Diomande está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Las negociaciones han avanzado de forma importante y existe la intención de cerrar el acuerdo en cuestión de horas. El objetivo del club blanco es evitar que el futbolista viaje con el RB Leipzig a la concentración en Austria y que pueda incorporarse cuanto antes a los entrenamientos dirigidos por José Mourinho.
El RB Leipzig ya trabaja en encontrar un sustituto para su portero y tendría muy encaminada la incorporación de Orjan Nyland. El experimentado guardameta noruego, de 35 años, llegaría tras su etapa en el Sevilla y afrontaría una nueva experiencia en el fútbol alemán.
El Brentford ha concretado la compra más costosa de su historia al hacerse con los servicios de Mamadou Sangaré. El mediocampista maliense, de 24 años, llega procedente del Lens a cambio de 45 millones de euros, después de consolidarse como una de las figuras del club francés, campeón de la Copa de Francia.
El futuro de Vinicius Jr. continúa siendo una incógnita. En los próximos días sostendrá una reunión con la directiva del Real Madrid para definir si renueva su contrato, permanece hasta finalizar su vínculo en 2027 o acepta una transferencia este mismo mercado. Según The Athletic, el brasileño estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones económicas, aunque el bono por la renovación sigue siendo el principal obstáculo. Mientras tanto, el Arsenal ya habría aprobado una importante inversión y considera que el atacante vería con buenos ojos un posible cambio de destino.
El Arsenal también está muy cerca de cerrar el fichaje de Bruno Guimarães. Según Matteo Moretto, las conversaciones con el Newcastle han llegado a su fase final y el acuerdo rondaría los 80 millones de euros. El internacional brasileño reforzaría el mediocampo de Mikel Arteta.
El Valencia ha solicitado información al Real Madrid sobre la situación de Franco Mastantuono. El joven argentino apunta a salir cedido este verano y, tras ser relacionado con clubes de Inglaterra e Italia, también despierta interés dentro de LaLiga. Héctor Gómez calificó la operación como "difícil", aunque aseguró que el conjunto valencianista forma parte de los equipos que siguen al futbolista.
Cuando todo parecía indicar que Mohamed Salah jugaría en el Besiktas tras su exitosa etapa de nueve temporadas en el Liverpool, el panorama ha cambiado. El periodista Santi Aouna asegura que el Trabzonspor mantiene negociaciones avanzadas con el entorno del egipcio. Esta situación habría provocado que el Besiktas abandonara la operación, pese a haber alcanzado previamente un acuerdo verbal con el jugador por una temporada, con otra opcional y un salario cercano a los 10 millones de euros netos por año.
El Bournemouth hizo oficial la incorporación de Antonio Silva, procedente del Benfica. El defensor portugués llega a la Premier League en una operación cercana a los 25 millones de euros. A sus 22 años ya supera los 200 partidos con el conjunto lisboeta y acumula una veintena de internacionalidades con Portugal. Su fichaje busca cubrir la salida de Marcos Senesi.
La negociación por Ferran Torres entra en un momento determinante. Según Matteo Moretto, de MARCA, la próxima semana habrá contactos directos entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona para avanzar en el posible traspaso del delantero, quien se ha convertido en una prioridad para el club francés tras su destacado rendimiento en el Mundial.
Álvaro Arbeloa sigue mirando a la cantera del Real Madrid para reforzar al Fulham. Uno de los nombres que más interesa al entrenador español es Thiago Pitarch, quien podría reunirse con otros futbolistas formados en Valdebebas. El conjunto inglés mantiene su estrategia de apostar por jóvenes talentos del club blanco.
El Inter de Milán habría alcanzado un principio de acuerdo con el Tottenham para incorporar a Cristian Romero. ESPN Argentina informa que la operación se cerraría por unos 40 millones de euros. El campeón del fútbol italiano continúa reforzando su defensa después de incorporar a John Stones y recuperar a Benjamin Pavard.
João Pedro está próximo a firmar una renovación con el Chelsea. Según The Athletic, el delantero brasileño de 24 años recibirá una mejora contractual apenas un año después de llegar desde el Brighton en una transferencia que superó los 50 millones de libras.
La cesión de Patrick Soko al CD Leganés ya fue oficializada. El delantero camerunés llega procedente de la UD Almería y el club madrileño conservará una opción de compra para quedarse con sus derechos de manera definitiva.
Matteo Moretto informó que Gonzalo García y César Palacios ya viajaron a Londres para completar su incorporación al Fulham. Ambos futbolistas se pondrán este mismo día a las órdenes de Álvaro Arbeloa.
Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo.
Vangelis Pavlidis gana protagonismo entre las opciones que analiza el Barcelona para reforzar su ataque. Foot Mercato señala que el delantero griego del Benfica ha escalado posiciones en la lista de candidatos, aunque Julián Álvarez sigue siendo el principal objetivo azulgrana. Las dificultades para concretar esa operación han obligado al club catalán a estudiar alternativas.