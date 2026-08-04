Mercado de fichajes: Barrida en Real Madrid, Barcelona por crack y Vozinha firma millonario contrato

El futuro de Vinicius Jr. continúa siendo una incógnita. En los próximos días sostendrá una reunión con la directiva del Real Madrid para definir si renueva su contrato, permanece hasta finalizar su vínculo en 2027 o acepta una transferencia este mismo mercado. Según The Athletic, el brasileño estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones económicas, aunque el bono por la renovación sigue siendo el principal obstáculo. Mientras tanto, el Arsenal ya habría aprobado una importante inversión y considera que el atacante vería con buenos ojos un posible cambio de destino.