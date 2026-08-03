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Fichajes Honduras: Olimpia se sigue reforzando, Bengtson es anunciado y baja en Real España

El mercado de fichajes del fútbol de Honduras no se ha cerrado pese a que el torneo Apertura ya dio inicio, Olimpia sigue moviendo sus piezas y Real Espala con baja de última hora

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 17:53
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El mercado de fichajes del fútbol de Honduras no se ha cerrado pese a que el torneo Apertura ya dio inicio, Olimpia sigue moviendo sus piezas y Real Espala con baja de última hora
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Rubilio Castillo y Olancho FC rompieron el contrato luego de que el futbolista no se recuperara de su lesión. El contrato tenía una cláusula de salida para el ex Marathón.
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Edil Mármol: Fue confirmado como nuevo refuerzo del Independiente de Siguatepeque, el nuevo ascendido de la Liga Nacional de Honduras.
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Joao Leonardo: Se unió a las filas del Independiente de Siguatepeque. El club lo anunció a través de sus redes sociales.
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Sebastián Espinoza: Es nuevamente es baja de Real España: se unió a las filas del Independiente de Siguatepeque.
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Solani Solani: Se queda finalmente en el Platense de Puerto Cortés. El atacante no se mueve del conjunto selacio.
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André Orellana rescindió su contrato con el Marathón. Platense lo tiene en el radar. También lo quiere Escorpiones de Belén del fútbol de Costa Rica.
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Jerry Bengtson: Ha sido anunciado como nuevo refuerzo de Olancho FC luego de haber sido dado de baja del Olimpia y estar varios meses en negociaciones con los potros.
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Carlos Argueta sigue a la espera de definir su situación: un impasse en los finiquitos y términos legales entre el jugador y la cúpula directiva olanchana ha bloqueado la operación, impidiendo que la escuadra verdolaga pueda oficializar su incorporación.
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El Olimpia confirmó el fichaje del lateral izquierdo Adonay Oyuela. Los Merengues amarraron al lateral izquierdo de 18 años quien fue mundialista Sub-17 en 2025 en el torneo realizado en Qatar. Adonay Oyuela fue formado en el FC Motagua desde que tenía 8 de edad.
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Thiago Vázquez: El hijo mayor de Diego Martín Vázquez, firmó con el Gimnástico de la Liga de Ascenso de Honduras.
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Luis Torres: El joven jugador que debutó a los 14 de edad con Parrillas One, firmó por el Cruz Azul de Opoa.
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Ángel Villatoro: Los Potros de Olancho anunciaron que han cedido al delantero al CD Choloma, equipo que es dirigido por el argentino Héctor Vargas.
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Gregory Gonzáles: Se ha sumado a las altas del CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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Claudio Paz: El exportero del Olimpia ahora se ha unido a las filas del Estrella Roja de Danlí, quien es el recién ascendido en el fútbol hondureño.
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