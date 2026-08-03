Fichajes Honduras: Olimpia se sigue reforzando, Bengtson es anunciado y baja en Real España

El mercado de fichajes del fútbol de Honduras no se ha cerrado pese a que el torneo Apertura ya dio inicio, Olimpia sigue moviendo sus piezas y Real Espala con baja de última hora
Rubilio Castillo y Olancho FC rompieron el contrato luego de que el futbolista no se recuperara de su lesión. El contrato tenía una cláusula de salida para el ex Marathón.
Edil Mármol: Fue confirmado como nuevo refuerzo del Independiente de Siguatepeque, el nuevo ascendido de la Liga Nacional de Honduras.
Joao Leonardo: Se unió a las filas del Independiente de Siguatepeque. El club lo anunció a través de sus redes sociales.
Sebastián Espinoza: Es nuevamente es baja de Real España: se unió a las filas del Independiente de Siguatepeque.
Solani Solani: Se queda finalmente en el Platense de Puerto Cortés. El atacante no se mueve del conjunto selacio.
André Orellana rescindió su contrato con el Marathón. Platense lo tiene en el radar. También lo quiere Escorpiones de Belén del fútbol de Costa Rica.
Jerry Bengtson: Ha sido anunciado como nuevo refuerzo de Olancho FC luego de haber sido dado de baja del Olimpia y estar varios meses en negociaciones con los potros.
Carlos Argueta sigue a la espera de definir su situación: un impasse en los finiquitos y términos legales entre el jugador y la cúpula directiva olanchana ha bloqueado la operación, impidiendo que la escuadra verdolaga pueda oficializar su incorporación.
El Olimpia confirmó el fichaje del lateral izquierdo Adonay Oyuela. Los Merengues amarraron al lateral izquierdo de 18 años quien fue mundialista Sub-17 en 2025 en el torneo realizado en Qatar. Adonay Oyuela fue formado en el FC Motagua desde que tenía 8 de edad.
Thiago Vázquez: El hijo mayor de Diego Martín Vázquez, firmó con el Gimnástico de la Liga de Ascenso de Honduras.
Luis Torres: El joven jugador que debutó a los 14 de edad con Parrillas One, firmó por el Cruz Azul de Opoa.
Ángel Villatoro: Los Potros de Olancho anunciaron que han cedido al delantero al CD Choloma, equipo que es dirigido por el argentino Héctor Vargas.
Gregory Gonzáles: Se ha sumado a las altas del CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Claudio Paz: El exportero del Olimpia ahora se ha unido a las filas del Estrella Roja de Danlí, quien es el recién ascendido en el fútbol hondureño.