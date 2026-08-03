El emotivo momento de un padre e hijo que se enfrentaron en un partido de fútbol en Uruguay

Un partido de fútbol en Uruguay se convirtió en un momento conmovedor para los aficionados y cibernautas, pues un padre y su hijo se enfrentaron en el encuentro. Más detalles a continuación.
El pasado 2 de agosto el Nacional y el Club Atlético Progreso se enfrentaron en la jornada 7 de la primera división de Utuguay.
En el Nacional, figuraba Agustín Dos Santos, mediocampista de 18 años quien se perfila como una de las promesas del club. Agustín entró de titular en el duelo.
En el minuto 29 ingresó como sustituto el delantero Jonathan Dos Santos, padre de Agustín. Jonathan tiene 34 años y durante su trayectoria ha jugado en otros clubes como el Universitario de Perú, el Querétaro de México, así como en varios equipos uruguayos como Cerro Largo y Club Atlético Artigas.
Más allá del triunfo del Nacional por un marcador 2-1 a su favor, la finalización del duelo dejó uno de los momentos más icónicos del día: el abrazo entre Agustín y Jonathan.
Tras el pitazo final, ambos futbolistas se buscaron para darse cálido abrazo en el estadio Gran Parque Central.
La emoción fue tal que ni Jonathan ni Agustín pudieron contener las lágrimas ante los sentimientos encontrados de disputar un partido como rivales.
El abrazo no pasó por desapercibido por las cámaras, grabando momento que plasma el amor de padre e hijo.
Para muchos, este acto también refleja una especie de relevo generacional. Agustín debutó en la primera división de Uruguay en enero de 2025, mientras que Jonathan ha jugado en esta liga por varias temporadas.
El abrazo también es un reflejo de ese ejemplo a seguir que tomó Agustín de su padre, quien en categorías profesionales desde 2015.
Horas más tarde, Agustín compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. "Un sueño hecho realidad, te amo papá", escribió el joven centrocampista.
La posibilidad de que padre e hijo pudieran jugar un partido en parte se vio influenciada por la edad. Jonathan tenía 16 años cuando nació Agustín. De igual forma, tiene otros dos hijos, ¿seguirán sus pasos?