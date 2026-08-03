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Platense comienza a 'facturar' gracias al fichaje del tiktoker, Davis Flow

El Platense comienza a tener frutos en corto tiempo por haber fichado al tiktoker Davis Flow. No ha debutado y los escualos ya han comenzado a facturar con su nombre

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 15:43
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El Platense comienza a tener frutos en corto tiempo por haber fichado al tiktoker Davis Flow. No ha debutado y los escualos ya han comenzado a facturar con su nombre
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Davis Flow ha generado polémica desde que se anunció, ahora se han empezado a ver los resultados a favor del equipo de Puerto Cortés.

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Davis Flow es un tiktokers muy seguido, desde hace unos meses se mecionó que llegaría al Platense y para este torneo Apertura se hizo realizad su contratación.
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Lo que ha sorprendido a muchos es que ni ha debutado y el Platense ya comenzó a facturar solo con tenerlo en sus filas al tiktoker Davis Flow.
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"Aquí no va a jugar por su nombre. Él tiene que luchar por tener un nivel futbolístico, hay que luchar. He visto sus partidos y sus goles no son casualidad"
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"Tampoco voy a decir que es un jugador que va a venir a resolver los problemas del Platense. No creo que esté tan distante de los jugadores que he recibido en este torneo", dijo el técnico Raúl Cáceres sobre la llegada de Davis.
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Y siguió. "¿cuánto jugador extranjero ha venido que ni parar una pelota puede y nadie dice nada y son los que se llevan el dinero"
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"Este jugador viene a dejar dinero a Platense, que quede claro, y no esque viene a pagar por jugar, genera desde ya".
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"Ya salió la primera remesa de camisas para fuera del país. Una cantidad considerable porque la gente se quiere identificar con él"
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"Los equipos grandes lo ven como una chabacanada porque no se ven en esta necesidad. Platense sí. Es una forma de mercadear, ojo, lo he dicho, está de por medio la imagen de Raúl Cáceres, yo siempre he sido un hombre de retos y no le tengo miedo a un reto de estos"
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"Lo de Davis Flow ya es una realidad en Platense y lo que falta ya es acondicionarlo para que pueda hacer su debut en el tiempo que pueda ser conveniente", expresó el técnico del Platense, Raúl Cáceres sobre Davis Flow.
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El tiktokes se une esta semana a los entrenamientos del equipo escualo luego de jugar con los de Perú en un partido de exhibición ante los de Honduras.
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