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Duro golpe para Real Madrid: El Leipzig fija su postura con el fichaje de Yan Diomande

El RB Leipzig permanece atento al desarrollo de las conversaciones mientras espera conocer la decisión final

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 15:01
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Directivo del Leipzig se pronuncia sobre el caso Diomande y su posible fichaje con Real Madrid. Fabrizio Romano es acusado.

Fotos: Cortesía.
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El futuro de Yan Diomande sigue siendo uno de los temas más comentados del mercado de fichajes en Europa durante este verano.
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El joven extremo marfileño ha despertado el interés de varios clubes importantes, aunque el Real Madrid aparece como el principal candidato para quedarse con sus servicios.
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En las últimas semanas surgieron versiones que aseguraban que el acuerdo con el conjunto merengue estaba prácticamente cerrado.
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Sin embargo, desde el RB Leipzig han salido al paso de esos rumores para desmentir que la operación esté completamente definida.
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El director deportivo del club alemán, Marcel Schäfer, ofreció declaraciones a Sky Sports Alemania para aclarar el estado de las negociaciones.
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"Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el 'Here we go'. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa", afirmó el dirigente.
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Con esas palabras, Schäfer dejó claro que todavía no existe un acuerdo definitivo por el prometedor futbolista africano.
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El RB Leipzig permanece atento al desarrollo de las conversaciones mientras espera conocer la decisión final sobre el futuro del atacante.
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Uno de los aspectos que ha generado retrasos en la operación ha sido la participación de los representantes del jugador durante las negociaciones.
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Aun así, el director deportivo del club alemán descartó que esa situación pueda poner en riesgo el posible traspaso.
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"No podría hacer que la transferencia de Diomande se caiga. Es un no rotundo", sentenció Schäfer al referirse a cualquier diferencia con los agentes del futbolista.
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El Real Madrid continúa siguiendo de cerca la situación del marfileño, al que considera una apuesta de presente y futuro para reforzar su plantilla.
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Mientras tanto, el mercado sigue avanzando y todas las partes involucradas mantienen abiertas las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo.
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Aunque las negociaciones continúan, desde Alemania insisten en que todavía quedan detalles importantes por resolver antes de anunciar oficialmente el fichaje.
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Por ahora, el nombre de Yan Diomande continúa siendo protagonista de uno de los culebrones más importantes del mercado europeo, a la espera de conocer cuál será su próximo destino.
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