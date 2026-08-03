Duro golpe para Real Madrid: El Leipzig fija su postura con el fichaje de Yan Diomande

Directivo del Leipzig se pronuncia sobre el caso Diomande y su posible fichaje con Real Madrid. Fabrizio Romano es acusado.
El futuro de Yan Diomande sigue siendo uno de los temas más comentados del mercado de fichajes en Europa durante este verano.
El joven extremo marfileño ha despertado el interés de varios clubes importantes, aunque el Real Madrid aparece como el principal candidato para quedarse con sus servicios.
En las últimas semanas surgieron versiones que aseguraban que el acuerdo con el conjunto merengue estaba prácticamente cerrado.
Sin embargo, desde el RB Leipzig han salido al paso de esos rumores para desmentir que la operación esté completamente definida.
El director deportivo del club alemán, Marcel Schäfer, ofreció declaraciones a Sky Sports Alemania para aclarar el estado de las negociaciones.
"Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el 'Here we go'. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa", afirmó el dirigente.
Con esas palabras, Schäfer dejó claro que todavía no existe un acuerdo definitivo por el prometedor futbolista africano.
El RB Leipzig permanece atento al desarrollo de las conversaciones mientras espera conocer la decisión final sobre el futuro del atacante.
Uno de los aspectos que ha generado retrasos en la operación ha sido la participación de los representantes del jugador durante las negociaciones.
Aun así, el director deportivo del club alemán descartó que esa situación pueda poner en riesgo el posible traspaso.
"No podría hacer que la transferencia de Diomande se caiga. Es un no rotundo", sentenció Schäfer al referirse a cualquier diferencia con los agentes del futbolista.
El Real Madrid continúa siguiendo de cerca la situación del marfileño, al que considera una apuesta de presente y futuro para reforzar su plantilla.
Mientras tanto, el mercado sigue avanzando y todas las partes involucradas mantienen abiertas las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo.
Aunque las negociaciones continúan, desde Alemania insisten en que todavía quedan detalles importantes por resolver antes de anunciar oficialmente el fichaje.
Por ahora, el nombre de Yan Diomande continúa siendo protagonista de uno de los culebrones más importantes del mercado europeo, a la espera de conocer cuál será su próximo destino.