Vozinha ¿Cuándo será presentado qué día debuta con el Colo Colo de Chile?

El portero Vozinha finalmente llegó a Chile para jugar con el Colo Colo, ahora se toca esperar para la presentación y su primer partido oficial
El portero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, más conocido como 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, se declaró "muy feliz" de haber llegado a Santiago de Chile para concretar su vinculación con el club Colo Colo, luego de varios días de espera.
"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme" declaró el hombre que se perfila como flamante refuerzo del Colo Colo.
El guardameta se mostró contento por llegar a "un gran club", en alusión a sus negociaciones con Colo Colo, y anticipó a los más de 300 hinchas que le vitoreaban: "Nos vemos pronto en el Monumental".
El futbolista arribó desde Madrid al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, donde fue recibido por un animado grupo de hinchas del club albo.
Una bandera de Cabo Verde fue enarbolada al paso del jugador entre los hinchas, que coreaban su nombre y entonaban cánticos del equipo chileno.
Tras sus breves palabras a la prensa los saludó con y subió en una camioneta del club hacia el hotel.
El guardameta, de 40 años, tuvo dos retrasos consecutivos en su fecha de llegada al país, debido a la demora en el trámite de los documentos de su visado y a que tenía asuntos personales para resolver.
El arquero tiene previsto someterse este lunes a primera hora a exámenes médicos de rigor antes de firmar un contrato por seis meses con la posibilidad de renovación por doce más hasta 2027.
El jugador, incluido en el once ideal de la Copa del Mundo revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, llega libre al Cacique, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.
El martes en la mañana acudirá a su primer entrenamiento con el resto de plantel y al mediodía será presentado oficialmente en el Estadio Monumental.
El debut de Vozinha con el Colo Colo de Chile aún no tiene fecha probable, así que tocará esperar.
Colo Colo viene de ganar, el sábado por 4-3 en su visita a Everton, y su próximo partido será también fuera de casa el próximo domingo ante Unión La Calera.
A horas de su viaje, el arquero mostró fotos de él en su cuenta de Instagram -donde acumula casi 30 millones de seguidores-, retomando el acondicionamiento físico luego de haber estado de algunas semanas de vacaciones tras terminar el Mundial.
Colo Colo consiguió, el pasado viernes, que ‘Vozinha’ pueda usar su apodo en el camiseta del equipo albo, luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) votara, de manera extraordinaria, para modificar el reglamento del campeonato chileno que lo prohibía.