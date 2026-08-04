Kathia Crivelli reacciona al requerimiento fiscal contra Bartolo Fuentes: "Todavía sigo esperando una disculpa"

Tegucigalpa, Honduras.-La exdiputada del Partido Liberal, Kathia Crivelli, reaccionó este martes 4 de agosto al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el exdiputado Bartolo Fuentes por la presunta agresión física ocurrida en mayo de 2025 dentro del Congreso Nacional. La excongresista aseguró que, pese al avance del proceso judicial, nunca recibió una disculpa por parte del exparlamentario. Crivelli manifestó que esperaba un gesto de arrepentimiento por parte de Fuentes y lamentó que, según dijo, este rechazara las oportunidades para buscar una conciliación durante la investigación. "Todavía sigo esperando una disculpa de él y nunca lo hizo. Que no... que muy hombre es, es cierto. Pero que en la vida hay... hay segundas oportunidades que yo se las quise dar y él no las quiso", declaró a HCH la exlegisladora.

Asimismo, reveló que las autoridades en dos ocasiones intentaron reunir a ambas partes durante el desarrollo del caso, pero aseguró que el exdiputado no accedió. "Ahorita. Nos llamaron dos veces de coincidir con él y no quiso", afirmó. También aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que han sido víctimas de violencia, instándolas a denunciar y confiar en las instituciones encargadas de impartir justicia. "No se queden calladas, que la justicia para nosotras las mujeres está empezando nuevamente, que sí se están cumpliendo, que nos merecemos, que ni con una hoja de un pétalo nos maltraten", expresó. El requerimiento fiscal presentado este martes marca un nuevo avance en el proceso derivado de la denuncia interpuesta por Crivelli tras el incidente registrado en el Congreso Nacional en mayo de 2025. En aquel momento, la entonces diputada liberal denunció que fue agredida físicamente por Bartolo Fuentes al llegar al hemiciclo legislativo y mostró a los medios de comunicación las lesiones que, según afirmó, sufrió durante el altercado.