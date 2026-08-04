  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona

El Atlético considera a Julián Álvarez una pieza fundamental de su proyecto y no tiene intención de negociar su salida

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 14:48
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
1 de 16

Se revela el as bajo la manga del Barcelona para poder concretar el fichaje de Julián Álvarez. Esto harán en las próxima horas para convencerlo.

Fotos: Cortesía.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
2 de 16

El Barcelona no renuncia al fichaje de Julián Álvarez y continúa moviendo sus piezas para intentar concretar una de las operaciones más ambiciosas del mercado.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
3 de 16

Aunque en los últimos días surgieron versiones que apuntaban a un enfriamiento de las negociaciones, la directiva azulgrana mantiene vivo el interés por el delantero argentino.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
4 de 16

Deco y Joao Amaral sostendrán una reunión con Fernando Hidalgo, representante del atacante, para analizar el rumbo que seguirá la operación.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
5 de 16

El encuentro está previsto para celebrarse entre este martes y el miércoles en Madrid, lejos de la atención mediática.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
6 de 16

La intención del Barcelona es revisar la estrategia diseñada desde hace meses y definir los próximos movimientos para intentar convencer al Atlético de Madrid.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
7 de 16

Dentro del club catalán reconocen que la negociación atraviesa una etapa complicada debido a la firme postura del conjunto rojiblanco.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
8 de 16

El Atlético considera a Julián Álvarez una pieza fundamental de su proyecto y no tiene intención de negociar su salida.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
9 de 16

Las tensas relaciones institucionales entre ambos clubes también representan un obstáculo importante para que la operación avance.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
10 de 16

A pesar de las dificultades, Joan Laporta y Deco siguen considerando al campeón del mundo como la máxima prioridad para reforzar el ataque.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
11 de 16

En el Camp Nou valoran de forma positiva la disposición que ha mostrado el futbolista para vestir la camiseta azulgrana.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
12 de 16

Sin embargo, en la entidad catalana saben que la voluntad del jugador, por sí sola, no será suficiente para desbloquear el traspaso.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
13 de 16

La reunión con Fernando Hidalgo no implica que el fichaje esté cerca de concretarse, sino que busca mantener activa la planificación entre todas las partes.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
14 de 16

El Barcelona pretende estar preparado para reaccionar rápidamente si las condiciones de la negociación cambian en las próximas semanas.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
15 de 16

En la dirigencia culé prefieren mantener la cautela y reconocen que todavía existen varios obstáculos antes de pensar en un acuerdo.
Reunión secreta en Madrid: La última decisión con el fichaje de Julián Álvarez a Barcelona
16 de 16

Pese al complejo panorama, el Barcelona no baja los brazos y seguirá agotando todas las alternativas para intentar convertir a Julián Álvarez en su gran fichaje del verano.
Cargar más fotos