Interpol apoyará en la búsqueda de Génesis Ortiz, niña desaparecida en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Más de 12 días han pasado desde la desaparición de la niña Génesis Ortiz, de 11 años de edad. Hasta el momento no existe una pista concreta sobre el paradero de la menor, quien fue vista por última vez el pasado 22 de julio en la colonia Nuevos Horizontes de San Pedro Sula, departamento de Cortés, lugar donde residía. Su familia pide a las autoridades que no cesen en la búsqueda. Por su parte, las autoridades informaron que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se sumará a las investigaciones. El comisionado Eduardo Lanza aseguró que "el caso, por temas de protocolo en materia de personas desaparecidas, ya lo está generando Interpol".

"Los investigadores que llevan el caso ya realizaron diligencias de campo. Además, se generó una alerta por parte de Interpol, similar a la Alerta Amber, que se activa como parte de un protocolo para menores de edad en Estados Unidos". "Interpol es un aliado estratégico que tenemos con la institución policial para esclarecer las hipótesis que maneja la Policía Nacional", dijo el comisionado. A casi dos semanas de la desaparición de Génesis, su madre, Saraí Ramírez, pidió que no dejen de buscar a la menor.

Los familiares sospechan que la niña de 11 años fue raptada por personas que se movilizaban a bordo de una camioneta de color negro, según el testimonio de una vecina. Las autoridades han dado seguimiento al caso; sin embargo, hasta el momento no han confirmado esa hipótesis.