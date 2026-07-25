Buscan a niña de 11 años desaparecida en la colonia Nuevos Horizontes de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- La angustia se apoderó de una familia sampedrana cuando Génesis María Ortiz Ramírez, de 11 años, desapareció a tempranas horas de la mañana en la colonia Nuevos Horizontes, sector Perfecto Vázquez, también conocido como Satélite, en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.
Según el relato brindado por la madre al noticieros Hoy Mismo, la desaparición ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. del miércoles 22 de julio, cuando Génesis salió al patio de la vivienda para bañarse antes de prepararse e ir a la escuela.
Minutos después y al notar la tardanza, su padre salió a buscarla, pero descubrió que ya no se encontraba en el lugar, luego de que la menor se subiera a un vehículo, según comentó una vecina de la zona.
Tras interponer la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), un grupo de pobladores del sector Perfecto Vásquez y la colonia Nuevos Horizontes se organizaron para iniciar la búsqueda de Génesis en distintos puntos de San Pedro Sula; sin embargo, hasta el momento no han logrado encontrar pistas sobre su paradero.
Relato de la madre de Génesis
La madre de Génesis explicó al canal HCH que acudió al centro educativo para conocer si la menor había tenido algún problema o discusión dentro de la institución, recibiendo una respuesta negativa de las autoridades del recinto escolar.
Además, pidió a cualquier persona que sepa algo sobre el paradero de su hija, ponerse una mano en el corazón y no detener la búsqueda hasta encontrarla.
Familia pide ayuda para localizarla
Los seres queridos de Génesis aseguran vivir momentos de desesperación y hacen un llamado a cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación.
Quienes tengan datos que ayuden a localizar a la menor pueden comunicarse al +504 8987-9151 o informar de inmediato a las autoridades competentes.