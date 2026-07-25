Buscan a niña de 11 años desaparecida en la colonia Nuevos Horizontes de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- La angustia se apoderó de una familia sampedrana cuando Génesis María Ortiz Ramírez, de 11 años, desapareció a tempranas horas de la mañana en la colonia Nuevos Horizontes, sector Perfecto Vázquez, también conocido como Satélite, en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

Según el relato brindado por la madre al noticieros Hoy Mismo, la desaparición ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. del miércoles 22 de julio, cuando Génesis salió al patio de la vivienda para bañarse antes de prepararse e ir a la escuela.

Minutos después y al notar la tardanza, su padre salió a buscarla, pero descubrió que ya no se encontraba en el lugar, luego de que la menor se subiera a un vehículo, según comentó una vecina de la zona.