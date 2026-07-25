Capturan a "El Indio" supuesto integrante de la Mara Salvatrucha en Langue, Valle

Tegucigalpa, Honduras.-En posesión de un fusil de uso prohibido, una pistola 9 milímetros, fue capturado un hombre de 45 años de edad a quien se le supone ser integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Langue, Valle. La detención la ejecutaron agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) mediante labores de vigilancia y seguimiento, ya que se le supone responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido y uso permitido en perjuicio del orden público.

Las autoridades policiales informaron que el capturado es originario de la aldea Los Horcones del municipio de Langue, Valle. El equipo especializado antidrogas mientras realizaban trabajos de vigilancia y seguimiento lograron identificar al sospechoso, por lo que procedieron a la detención. Al momento de la captura se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo pistola con diez proyectiles 9 milímetros, un arma de fuego tipo fusil con 28 proyectiles calibre 7.72 sin percutir.