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Capturan a "El Indio" supuesto integrante de la Mara Salvatrucha en Langue, Valle

Agentes de la Policía Nacional ejecutaron la operación en el municipio de Langue, Valle donde capturaron al supuesto miembro de la MS-13

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 09:22
Capturan a El Indio supuesto integrante de la Mara Salvatrucha en Langue, Valle

El hombre, de 45 años de edad, fue capturado por agentes de la Policía Nacional y le decomisaron armas y munición y fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-En posesión de un fusil de uso prohibido, una pistola 9 milímetros, fue capturado un hombre de 45 años de edad a quien se le supone ser integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Langue, Valle.

La detención la ejecutaron agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) mediante labores de vigilancia y seguimiento, ya que se le supone responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido y uso permitido en perjuicio del orden público.

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Las autoridades policiales informaron que el capturado es originario de la aldea Los Horcones del municipio de Langue, Valle.

El equipo especializado antidrogas mientras realizaban trabajos de vigilancia y seguimiento lograron identificar al sospechoso, por lo que procedieron a la detención.

Al momento de la captura se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo pistola con diez proyectiles 9 milímetros, un arma de fuego tipo fusil con 28 proyectiles calibre 7.72 sin percutir.

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Se informó que el detenido contaba con una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de asesinato.

Las autoridades policiales remitieron al detenido a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial que establece la ley y que responda por los delitos que se le imputan.

Los equipos de la DNPA continúan con las operaciones para combatir y desarticular estructuras criminales que vulneran la seguridad en Honduras y especialmente en la zona sur del país.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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