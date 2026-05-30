Detienen a dos supuestos miembros de la MS-13 con más de 4 mil dosis de droga en Valle

Valle, Honduras.-Dos supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, durante un operativo ejecutado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), donde les decomisaron más de 4 mil dosis de supuesta droga.
La detención se produjo como parte del Plan Barrios y Comunidades Seguras, tras labores de seguimiento, vigilancia e inteligencia que alertaban sobre el traslado de estupefacientes mediante compartimientos ocultos en vehículos para abastecer puntos de distribución en la zona sur del país.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos se transportaban en un vehículo tipo turismo marca Toyota Corolla, color plateado, el cual era utilizado presuntamente para movilizar drogas entre distintos municipios del departamento de Valle.
La acción policial se ejecutó en el sector del desvío a Tránsito, en Nacaome, cuando el automotor se desplazaba desde el municipio de Langue con dirección a San Lorenzo. En el lugar, los ocupantes fueron interceptados y trasladados junto al vehículo para una inspección más detallada.
Durante la revisión, las autoridades localizaron compartimientos artesanales ocultos dentro del automotor, donde se encontraron 520 envoltorios de supuesta cocaína, 720 de supuesta marihuana y 2,810 piedras de supuesto crack.
El cargamento suma más de cuatro mil dosis de supuesta droga listas para su distribución, según el informe oficial.
Asimismo, se decomisaron 120 mil lempiras en efectivo en diferentes denominaciones, además del vehículo utilizado para el presunto transporte de los estupefacientes.
Los detenidos fueron remitidos a las autoridades competentes para continuar el proceso judicial por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.
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