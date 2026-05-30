Detienen a dos supuestos miembros de la MS-13 con más de 4 mil dosis de droga en Valle

Valle, Honduras.-Dos supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, durante un operativo ejecutado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), donde les decomisaron más de 4 mil dosis de supuesta droga.

La detención se produjo como parte del Plan Barrios y Comunidades Seguras, tras labores de seguimiento, vigilancia e inteligencia que alertaban sobre el traslado de estupefacientes mediante compartimientos ocultos en vehículos para abastecer puntos de distribución en la zona sur del país.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos se transportaban en un vehículo tipo turismo marca Toyota Corolla, color plateado, el cual era utilizado presuntamente para movilizar drogas entre distintos municipios del departamento de Valle.