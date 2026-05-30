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Joven muere electrocutado al conectar un cargador de celular en Talanga

El hecho ocurrió mientras el ciudadano realizaba labores en la aldea Matón Quemado, justamente cuando puso a cargar su móvil

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 08:29
Joven muere electrocutado al conectar un cargador de celular en Talanga

Los bomberos confirmaron el fallecimiento del joven de 27 años.

 Foto: Cortesía redes sociales

Talanga, Honduras.-Un joven de 27 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en el municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, en el momento en que intentaba conectar un cargador para su teléfono celular.

La víctima fue identificada por las autoridades como Denilson Josué Vásquez Cortés, originario del municipio de Belén Gualcho, en el departamento de Ocotepeque. El hecho ocurrió mientras el ciudadano realizaba labores en la aldea Matón Quemado.

De acuerdo con los reportes preliminares, Vásquez Cortés manipulaba el cargador del dispositivo móvil cuando recibió el impacto de la corriente eléctrica, quedando inconsciente de manera inmediata en el lugar.

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Al percatarse de lo sucedido, compañeros de trabajo del afectado lo subieron a un carro particular y lo trasladaron hacia la estación del Cuerpo de Bomberos de Talanga con el fin de que recibiera los primeros auxilios. No obstante, al momento de su arribo, el personal de socorro confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación de la muerte, se dio aviso a los entes competentes para iniciar los procedimientos legales correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue movilizado hacia las instalaciones de la Dirección General de Medicina Forense en Tegucigalpa para la realización de los análisis de ley.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar de manera oficial las causas que provocaron la descarga eléctrica, evaluando posibles fallas en la instalación del inmueble u otros factores relacionados con el incidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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