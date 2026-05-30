Joven muere electrocutado al conectar un cargador de celular en Talanga

Talanga, Honduras.-Un joven de 27 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en el municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, en el momento en que intentaba conectar un cargador para su teléfono celular.

La víctima fue identificada por las autoridades como Denilson Josué Vásquez Cortés, originario del municipio de Belén Gualcho, en el departamento de Ocotepeque. El hecho ocurrió mientras el ciudadano realizaba labores en la aldea Matón Quemado.

De acuerdo con los reportes preliminares, Vásquez Cortés manipulaba el cargador del dispositivo móvil cuando recibió el impacto de la corriente eléctrica, quedando inconsciente de manera inmediata en el lugar.